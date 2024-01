Alex Escobar: "Llegar a América en esa papa 'caliente' no es fácil, hay que tener cojones"

Alex Escobar, actual entrenador encargado del América de Cali, habló este lunes en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ y analizó lo que fue el debut al mando del cuadro ‘escarlata’. A pesar de la derrota por la mínima diferencia contra Águilas Doradas , el estratega se mostró contento por lo plasmado en cancha.

Enfatizando en el poco tiempo que tuvo para trabajar y la gran capacidad de adaptación a la nueva idea, por parte del grupo de jugadores, Escobar afirmó estar satisfecho con el cuadro vallecaucano: “Por el resultado, obviamente el balance es negativo, pero realmente muy complacido porque los muchachos hicieron un gran esfuerzo, solo tuvimos cinco sesiones de entrenamiento; la metodología de trabajo era diferente”.

“Desde mi experiencia el camerino es fundamental para que los muchachos no se bajen en la parte anímica y fue una linda respuesta por parte de ellos, hicieron las cosas de la mejor manera, fuimos un equipo con una preposición diferente, buscando el equilibrio en la parte defensiva porque antes el equipo estaba hecho para atacar y lamentablemente perdemos en una jugada específica”, añadió Alex Escobar, destacando el cambio que ha tenido el equipo a su mando, especialmente en la fase de defensa.

Alex Escobar, técnico interino del América de Cali. X: @AmericadeCali

Además, molesto por la derrota contra Águilas Doradas, el estratega ‘escarlata’ considero que el conjunto caleño mereció mucho más: “Dentro de lo que se vio en el terreno de juego, fue injusto caer”.

*Otras declaraciones:

Su llegada a América...

"Llegar en esos momentos, que te tiren ese 'fierrazo', esa papa caliente no era fácil, hay que tener cojones puestos para llegar a una institución como América, por la presión que hay. Eso hay que tener un buen carácter y personalidad".

"No había que cambiar mucho, solo ajustar el equilibrio porque cuando no lo hay, es difícil. Trataré de cambiar un poquito eso, con buen posicionamiento en la mitad. Águilas no nos llegó nunca".

¿Cómo lo ha recibido el grupo?

“Yo pienso que la imagen que tiene uno por lo que viví en el fútbol colombiano y para lo que represento en el América, eso fue muy importante, el respeto fue fundamental para todo y eso vale mucho. El manejo de un vestuario te lo da tu experiencia como entrenador y que el plantel te ponga atención es maravilloso”.

¿Qué sensaciones le han dejado este tiempo de trabajo?

“Hemos logrado hacer las cosas bien, la ayuda de nuestra presidente Marcela ha sido fundamental, hace tiempo no veía un presidente todo los días en la cancha. El que defiende bien, ataca bien”.