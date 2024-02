Alfredo Arias: "El juego nos hizo falta y el juego lo es todo"

Luego de que Independiente Medellín haya caído derrotado contra el Boyacá Chicó en juego por la sexta jornada de la Liga de Fútbol Profesional Colombiano 2024-I con un marcador de 3-0 en el estadio La Independencia, de Tunja,Alfredo Arias, técnico del 'poderoso', analizó el encuentro y se lamentó por los malos resultados que su equipo ha venido teniendo últimamente.

En primera instancia, habló de las falencias mostradas en el más reciente encuentro y dio detalles sobre lo que toca mejorar para los encuentros venideros. "El juego nos hizo falta y el juego es, como digo siempre, también cuando las cosas están bien, el juego lo es todo. Si juegas bien, tienes mas chance de ganar y si juegas mal tienes más chances de perder", explicó el uruguayo.

"Estamos en un momento que no nos salen las cosas, que nos castiga rápido cualquier error, pero para las circunstancias difíciles es que estamos nosotros y por eso tenemos esta profesión bendita. Hay que apretar filas, ponerse fuertes, entrenar y mejorar el juego, simplemente eso", terminó por agregar Arias.

También, habló del mal momento que está atravesando su equipo. "Han coincidido las tres derrotas que son de visita y, como dije anteriormente en el análisis, lo tendremos que hacer puertas adentro con los jugadores y mejorar y entrenar y mejorar los detalles. Sin duda que el tiempo es fundamental y tiempo sé que no hay, pero es fundamental el tiempo. Tenemos que cerrar filas ponernos, fuertes de puertas a dentro y saber que estas cosas pasan".

Finalmente, terminó por decir que una de las principales razones de que el equipo no este marchando de la mejor manera, es que el equipo que logró quedar subcampeón de la Liga 2023-II, perdiendo la final contra el Junior de Barranquilla, es que el equipo que logró dicha hazaña, terminó siendo desmantelado. "Hoy, de los que jugamos la final, de los que iniciaron en ese partido, solo eran dos jugadores. Por diferentes circunstancias, incluso la lesión de Brayan León, otros por decisiones, otros por que jugadores se tuvieron que ir, solo éramos dos jugadores de los 11 de la final y eso va a costar un poco de tiempo en plasmar en cancha, eso no quiere decir que no lo vamos a hacer. Nosotros vamos a llegar a clasificar entre los ocho y estar en las finales, pero para eso tenemos que ponernos fuertes, estar seguros de lo que queremos y entrenar", terminó su intervención de esta manera Alfredo Arias.