Alfredo Arias: "Veremos si el tiempo me da la razón o no, pero nosotros vamos a clasificar"

Alfredo Arias, director técnico de Independiente Medellín, analizo en la respectiva rueda de prensa posterior el empate 2-2 de su equipo, el cual se enfrentó a Fortaleza por la Liga 2024-I.

En primera instancia, el entrenador dio su punta de vista sobre su equipo, resaltando la valentía de sus dirigidos debido a la fortaleza que mostraron al estar dos goles abajo en el marcador.

“Arrancamos muy mal. Nos pusimos en una situación muy difícil, estamos en una situación muy complicada, dimos un paso para estar peor.Y tras del hecho, terminamos cerrando un penal que nos puso mucho peor. Aquí es donde yo quiero destacar la valentía de mis jugadores. Pusieron todo en cancha. Eso no quiere decir que toca ir a pegarle a los jugadores. Eso era en otra época. Eso lo dije yo, pero ojalá cuando juguemos mal, que haya más juego”, destacó en primera instancia.

Sin embargo, también habló de situaciones que están sucediendo fuera de la cancha y fue certero a la hora de hablar sobre la hinchada del DIM. “Ya tengo bastante con mi equipo, no me voy a poner a dirigir a las tribunas. Los que salieron, los que entraron, todos buscaron superar una situación muy difícil y no es fácil lo que pasó hoy y superar todo lo que ocurrió. Eso nos tiene que fortalecer a nosotros, al grupo lo tiene que fortalecer y desde eso nos tenemos que apoyar para volver a creer y para volver a jugar mejor. Porque si no, nos vamos a terminar viendo envueltos en lo que ya estamos viviendo” terminó por agregar.

Finalmente, también habló respecto al calendario, al que calificó como apretado y que eso también ha costado, pese a algunas decisiones tácticas que ha tenido que tomar. "Yo dije antes del partido que necesitábamos piernas muy frescas porque veníamos jugando partidos muy seguidos y habían jugado prácticamente los mismos jugadores, eso es error mío. El empate aquí con Santa Fe me condiciona no poner un equipo tan fresco y sacrifico, mis jugadores en una cancha pesada, en un clima diferente y. Tratamos de poner piernas frescas, esas cabezas frescas, pero nos vimos con dos goles abajo y necesitábamos poner más ofensiva".

¿Por qué le cuesta tanto al DIM de visita?

"Nos ha costado mucho de visita, yo hoy les digo que nosotros vamos a clasificar. Porque lo que yo veo hoy de mi equipo me hace pensar que cuando peor están las cosas y cuando esas cosas no las quiere nadie para sí mismo, ellos pusieron la cara y respondieron. Dejando también establecido que nada ocurre porque sí que no hay una varita mágica para hacer que un equipo que muta tanto y que tiene tantas diferencias con el equipo pasado, juegue de un momento a otro y tenga los resultados pensados".

Sobre los resultados adversos obtenidos recientemente...

"En el campeonato colombiano, que también me ha tocado jugarlos en otros lados, perder con Millonarios de visita, perder con Junior de visita y perder incluso en Boyacá, no es tan extraño. Si uno se pone a analizar, no es que está distinta la historia de Medellín. No siempre ha ganado Medellín, ni a Millonarios en Bogotá, ni a Junior en Barranquilla. Van a decir: 'Qué hombre de mucha fe' y fe es lo que principalmente veo en mis jugadores. El tiempo veremos si me da la razón o no, pero nosotros vamos a clasificar. Estamos dentro de los buenos equipos de lo que significa un campeonato colombiano. Grave sería si nosotros perdiéramos acá con rivales que nunca hemos perdido. Eso ya sería más grave".