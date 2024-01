Alfredo Arias: "Jugamos muy mal de principio a fin; es una derrota muy dolorosa"

Alfredo Arias, técnico de Independiente Medellín, dio sus sensaciones luego de que su equipo haya caído goleado 5-0 contra Millonarios en juego por la primera fecha de la Liga 2024-I.

En primera instancia, habló en general del partido y no ocultó que su equipo no estuvo a la altura del encuentro. "Jugamos muy mal de principio a fin. Principalmente condiciona el partido mucho y siempre hay algo que condiciona el partido , pero dos goles en cinco minutos en esta cancha contra el rival que estamos en frente, sin duda que no podía venir nada bueno después. Esos cinco minutos fueron fatales", aseguró.

No obstante, se mostró optimista por lo que viene y aseguró que es bueno que suceda esto ahora, pues aún hay tiempo para recomponerse. "Estamos en el comienzo del campeonato, que es lo bueno. Esperamos que sea el revés, igual que el campeonato pasado. Hace meses nos tocó perder en el último suspiro, pero ahora no lo perdimos en el primer suspiro, sino que con la primera jugada de Millonarios. Hubo falta de sincronización y el tiempo es fundamental para curar esto" , declaró Arias.

"Esto es una derrota muy dolorosa, en serio, muy dolorosa. Pero como digo, es mejor que sea ahora que podemos corregir en la primera fecha y yo confío mucho en estos muchachos, en estos jugadores. Pero algo queda claro y es que el segundo gol nos terminó de golpear muy fuerte, porque fue muy pocos minutos después del primero", quiso agregar el uruguayo.

Acción de juego del partido Millonarios vs. Medellín, en la fecha 1 de la Liga I-2024 del fútbol colombiano Archivo de Colprensa

Otras declaraciones de Alfredo Arias en rueda de prensa

Sobre el esquema utilizado para el segundo tiempo

"Usamos línea de tres defensores, lo que me iba a dar un poco más de seguridad porque cada vez que íbamos al ataque y Millonarios hacía la contra, nos dolía muchísimo y yo creo que lo conseguimos. Los otros goles llegaron por errores de nosotros. Pienso que en la dupla de centrales hubo una desincronización".

Sobre el estilo de juego de Millonarios

"En la primera jugada encontraron la solución a todo el partido jugando directo. Y yo dije antes, en la previa, que pensaba que iban a jugar de esta manera. Además, sin tener a Macalister Silva, claramente, el planteamiento iba a ser así. Aparte, también defendieron muy bien cuando nosotros tuvimos la pelota. Millonarios, es un gran equipo".