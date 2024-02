Alfredo Arias: “Le dije a mis jugadores que esto es largo y yo soy el que tiene más responsabilidad”

Medellín sufrió una vez más una dura derrota en el arranque de la Liga del fútbol colombiano 2024-I, al perder 3-0 con Junior, en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Alfredo Arias, técnico del DIM dio su balance de lo sucedido, este jueves.

“Está bien el análisis, un partido que otra vez nos ponemos a perder muy fácil, ni siquiera con el merito del rival, que juega bien y tiene buenos jugadores. Ni siquiera tuvo que echar mano a eso porque estábamos perdiendo a los 4 minutos por una falla nuestra. Empezamos el segundo tiempo porque recompusimos, emparejamos, tuvimos chances y nos convierten en el 8’ del segundo tiempo. Ahora hablé con mis jugadores y le dije a todos que el que más responsabilidad tiene soy yo seguramente, es un patrón que fue en Bogotá y acá otra vez”, analizó de entrada el timonel uruguayo.

Eso sí, Alfredo Arias confía en el que al pasar los días su equipo pueda ser nuevamente sólido en todos los aspectos de la cancha, y luchar nuevamente por el título.

“Le dije a mis jugadores que esto es muy largo, por ejemplo el semestre pasado en la misma cantidad de partidos teníamos 4 puntos, uno más, nada justifica que defendamos tan mal, es algo que analizaremos y corregiremos, pero debemos tranquilizarnos de adentro hacia afuera, analizar, tranquilizarnos y volver a ser un equipo competitivo. El lunes tenemos un partido en nuestra cancha y hay que ganar o ganar”, dijo.

Acá más declaraciones de Alfredo Arias, luego de Junior 3-0 Medellín:

*A levantar cabeza y seguir

“Resabio siempre quedará cuando se pierde por penales una definición, pero somos jugadores de fútbol, y entrenamos eso todos los días. Somos seres humanos y también entrenamos eso, todos los días perdemos algo, hay que levantarse al otro día e ir por lo próximo y no rendirte. Es más errores de todos, tenemos todos, incluido yo de primero, estamos cerrando en algo que se debe corregir, y eso se hace entrenando, levantando la cabeza y yendo a la próxima más fortalecido”.

*Ponerse las ‘pilas’ con el tema defensivo

“Lo primero que me preocupa es cómo defendemos, lo que pasa es que me gusta defender lejos de mi arco, y cuando lo hago cerca hacerlo muy intensamente. Normalmente nosotros tenemos una media de gol en contra que no es lo que estamos viviendo. El presente es este, volvimos a perder y debemos fortalecernos nosotros, para ganar si o sí en el próximo partido”.

