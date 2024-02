Alfredo Arias: "Le dije a mis jugadores que no sabía cómo, pero teníamos que vencer a Cali"

Independiente Medellín sacó adelante un partido complicado. Este lunes 5 de febrero, derrotó 1-0 a Deportivo Cali, con gol de Brayan León Muñiz, en el estadio Atanasio Girardot. No fue fácil y, de hecho, la figura del compromiso fue el arquero Eder Chaux, con sus grandes atajadas, evitando que llegara el empate. Al respecto, se pronunció el entrenador del 'poderoso', Alfredo Arias.

En medio de la rueda de prensa, el estratega resaltó la entrega de sus jugadores y reveló el mensaje que les había transmitido, incluso desde la anterior fecha cuando cayeron frente al Junior. Eso sí, consciente de que su rival hizo méritos, reconoció el buen trabajo del 'azucarero'. Por último, fue autocrítico al decir que aún faltan ciertas cosas por corregir y mejorar para ser competitivos.

¿Qué conclusiones saca de esta victoria?

"Teníamos que ganar. Desde que salimos del vestuario en Barranquilla, le dije a los jugadores que no sabía cómo, pero teníamos que vencer al Cali. Es un partido hasta la expulsión de Brayan León y otro después de eso. Cali supo aprovechar ese hombre de más y jugó un partido muy bueno. Nos hicieron correr de lado a lado, filtraron balones, en fin. Ahora, había que ganar. Estos juegos que se ganan así, después de lo que vivimos, son muy importantes. Es un escalón hacia lo que pretendemos, con la solidaridad, la entrega. El fútbol, a veces, pasa a ser un estado de emociones que de juego. Se trata de quién se frustra menos, cómo lo manejan. Nosotros logramos sobreponernos a la expulsión. La clave estará en seguir gestionando esos estados emocionales".

¿Cuál fue la lectura que hizo del partido?

"Baldomero Perlaza recién se está integrando al equipo, entonces decidí hacer el cambio porque, poco a poco, se nos estaba viniendo el Deportivo Cali. La variante era esa. Baldomero necesita un poco más de minutos de juego, pero, por ahora, no está para los 90 minutos".

¿Le preocupa la falta de gol de este equipo?

"Toda la razón. La estadística dice que hemos marcado muy poco y hemos recibido montones. No me voy a excusar porque es una realidad. Ahora, hay circunstancias, y eso no quiere decir que no se crearon situaciones de gol, y eso sería lo que me preocuparía más. Pero el partido que perdimos contra Junior, lo superamos en llegadas y eso fue solo falta de efectividad, nada más. Entonces, en el camino, se irán viendo los goleadores. Sé que encontraremos el juego, la efectividad y volveremos a competir como en el semestre pasado".

Medellín vs Cali - Foto: Colprensa

¿Por qué hay jugadores que aún no se ponen a punto?

"Nos pasa a nosotros y a casi todos los equipos que han tenido que replantear todo. Yo siento que este campeonato es largo y nunca es como empieza, lo que he aprendido en los años que pude estar acá. Lo que hace que sea corto son las vacaciones y el poco descanso. A veces, cuando los jugadores no pueden ponerse a punto, se debe a que algunos tuvieron muchas vacaciones y otros porque tuvieron pocas. Y eso es un tema mundial, ya que la parrilla de televisión así lo exige, que siempre haya tanta competencia, entonces es complicado. No hay milagros. Algunos clubes sufren también de lo mismo. Me gustó lo que ví de mi equipo y más frente a un Deportivo Cali que lo hace muy bien".

¿Le preocupan las goleadas que ha sufrido?

"Me preocupa. Debemos ser el equipo más goleado. Ahora, las cosas más difíciles, simpre se les da a los más valiente. Confío en mis jugadores, que levantaremos cabeza y competiremos. Es claro que me preocupan esas goleadas, pero también completamos un invicto, de no perder por un largo tiempo en casa".