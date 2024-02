Alfredo Arias se solidarizó con José Aja: "Para mí es excesivamente triste lo que está pasando"

Previo a que Independiente Medellín se enfrentara a Fortaleza por la séptima fecha de la Liga 2024-I, José Aja pidió ser desconvocado debido a que venía recibiendo algunos "mensajes intimidantes", tal como lo explicó la institución paisa en un comunicado oficial.

Luego del encuentro que finalizó 2-2 entre los 'poderosos' y los 'amix', el director técnico de los rojos antioqueños, Alfredo Arias, se refirió al tema que dejó fuera de la convocatoria a su defensor.

"Lo de Aja me da mucha tristeza. Siempre agradezco a este país, a Colombia, que me da trabajo, primero que nada. Yo soy extranjero y este país me ha cobijado a mí, a mi familia y hemos estado siempre de la mejor manera. Pero especialmente acá, en Colombia, se ha normalizado el amenazar jugadores, el llevar más allá del juego, si te gusta como juega o no... Porque ojo, este no es el primer caso, nos podemos hacer los distraídos", aclaró en primera instancia el entrenador del DIM.

"En las distintas instituciones que he estado he dicho: 'Hey, podemos traer ese buen jugador', pero muchas veces se han ido porque han recibido esas amenazas. Hay jugadores que han estado acá en el Medellín y que estaban rindiendo muy bien, pero los jugadores ya no quieren volver a Colombia por eso. Eso es muy triste", reflexionó Arias.

Alfredo Arias también habló que le gustaría que los hinchas se pusieran en su lugar, pues con estas acciones no dignifican el trabajo de su jugador. "Siempre me pongo en el lugar de ustedes, del hincha y dije, incluso, está bien que nos insulten. Si fuimos un desastre está bien que nos tienen que insultar, pero cuando se transgrede y se llega a limitar a un ser humano, a su familia y lo que significa un ser humano desde antaño, capaz que ya no, pero es su trabajo y no es fácil trabajar en esto del fútbol porque hay millones que quieren y miles que querrían estar en su lugar".

Por otro lado, el DT del 'poderoso de la montaña' hizo una comparativa con la gente de su país, Uruguay, y aseguró que la amabilidad es algo característico del colombiano, cosa que, bajo el contexto de lo que está sucediendo contra José Aja, le sorprende.

"Yo veo en la calle a la gente y la veo buena en este país. Siempre digo: 'Ojalá nosotros allá tuviéramos la energía que tiene Colombia. Fíjate la diferencia que a nosotros nos dicen: 'gracias' y respondemos: 'de nada', ustedes dicen: 'con mucho gusto'; ahí ya hay una diferencia. Tan creyente en Dios que es este país y esto a todos nos puede pasar y no hay nadie que nos defiende", analizó Arias.

Bajo la misma línea, decidió alzar la voz y dar un mensaje claro, pues espera que estas situaciones no se sigan presentando. "Alguien en algún momento tendrá que hacer algo, porque no le pasa solo a un jugador extranjero que viene con su familia, que viene con su hijita, les pasa a los colombianos también y hace tiempo que yo veo que en los diferentes equipos hay jugadores que se tuvieron que ir porque se hizo un gol en contra o porque falló un penal y por eso ya no puede vivir más acá. Pero claro, lo normalizamos".

"¿Está bien esto? En algún momento tenemos que empezar a hablar para que esos poquitos que están ahí, que aparte son anónimos, lo más cruel es que son anónimos, no nos gobiernen a todos, no nos hagan daño a todos. Al fútbol, al juego, a un país. Para mí es excesivamente triste lo que nos pasó", de esta manera finalizó su intervención el director técnico Alfredo Arias.