¿Álvaro Montero si vale 6 millones de dólares? le dan 'palo' al arquero de Millonarios

Este sábado, Deportes Tolima y Millonarios se enfrentaron en el estadio Manuel Murillo Toro, en un partido que dejó como saldo una victoria de los 'Pijaos' y varias burlas al arquero del 'azul', Álvaro Montero, por uno de los goles que recibió.

Los dirigidos por Alberto Gamero no la pasaron bien en la primera parte del duelo en Ibagué. Sufrieron mucho por sus propios errores. Alex Castro abrió la cuenta al minuto 28 encendió la fiesta de los locales.

No obstante, 10 minutos más tardes vino un grosero error en la zona defensiva de Millonarios. Jorge Arias controlaba la pelota, ante la presión del local se la cedió a Andrés Llinás, quien quiso dársela a Montero, sin embargo, quedó corta y Yeison Guzmán alcanzó a barrerse para impedir el bloqueo del golero 'embajador' y puso el 2-0.

De inmediato, los internautas no dejaron pasar el hecho y le dieron con todo en las redes sociales al arquero Montero. Uno de los comentarios más fuertes, trajo a colación la fallida llegada del golero a Estudiantes de la Plata de Argentina.

"Millonarios a Estudiantes: Montero cuesta 6 Millones de dólares por el 80% porque además de atajar juega muy bien con los pies. Montero jugando con los pies:", y agregaron el video la anotación del Tolima.

Millonarios a Estudiantes: Montero cuesta 6 Millones de dólares por el 80% porque además de atajar juega muy bien con los pies.



- Montero jugando con los pies: pic.twitter.com/fWo2N6PUxQ — The League + 🏆🌎 (@LeagueOfi) February 3, 2024

De todas maneras, el asunto no terminó allí, ya que la publicación se llenó de comentarios que respaldaron a Montero y por el contrario señalaron a Llinás.

Acción de juego en el duelo entre Deportes Tolima vs. Millonarios, por Liga. Foto: Jorge A Cuéllar/Colprensa.

"Nada que ver, la culpa fue de Llinás además si te llegan con esa entrada claramente va a hacer peligroso". "No, pero ahí Montero no tiene nada de culpa". "No me gusta Millonarios, pero la verdad en ese gol nada que ver el arquero, literalmente lo embalaron", fueron algunos de los defensores del exTolima.

Lo cierto es que error o no de Montero, la anotación sumó en el marcador y perjudicó en el resultado a Millonarios.