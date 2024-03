Amenazas al árbitro Carlos Ortega ponen en riesgo el partido Cali vs. Once Caldas: más escándalos

"Es una tristeza lo que pasa en el fútbol colombiano. Está en riesgo el partido de hoy. La Junta Directiva de Once Caldas se encuentra reunida definiendo si juegan o no contra el Cali. Hay posiciones dividas. Algunos dicen que no hay garantías frente a un árbitro (Carlos Ortega) amenazado. Otros dicen que hay que sentar un precedente". Esas palabras fueron de Ricardo Orrego, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', hace pocos minutos al informar sobre el riesgo de que no se realice el duelo en el estadio de Palmaseca, de la fecha diez de la Liga I 2024 y programado para las 8:20 de la noche.

Con respecto al mismo espinoso tema y que afecta la Liga, Orrego también complementó y dijo que "en las últimas horas se conocieron pancartas, trapos, amenazantes contra el árbitro Carlos Ortega. Esos delincuentes que se hacen llamar hinchas, ponen unos carteles intimidatorios. Increíble".

El contenido de dicho trapo fue directo: "Ortega pita bien, tu familia te espera". Además, de eso Fabio Poveda, desde la ciudad de Barranquilla, agregó que también le habría recordado el asesinato de su tío, que era árbitro, el 15 de noviembre de 1989.

"Los directivos del equipo de Manizales ya le comunicaron a la Dimayor que si se juega Cali vs. Once no debe pitar Ortega, además de exigir la presencia de un integrante de la Comisión Arbitral. Pero si la Dimayor no respondo positivamente, Once Caldas no juega", complementó Ricardo Orrego.