América de Cali inició con toda su pretemporada: los 'escarlatas' visualizan su 2024

¡Se alistan los 'escarlatas'! América de Cali inició este miércoles 3 de enero su pretemporada con la mente puesta en volver a ser protagonista en la competencia internacional, pues el conjunto dirigido por Lucas González estará en la fase previa de la Copa Sudameriacana, enfrentando a Alianza Petrolera.

Y es que el equipo en sus redes sociales publicó una foto con dos de sus jugadores más importantes: "Inicia nuestro 2024", con Cristian Barrios y Edwin Cardona como protagonistas y quienes son de los llamados a comandar al equipo para tener un rendimiento importante y pelear por posibles títulos.

América de Cali terminó el 2023 con más dudas que otra cosa, pues varios de hinchas confiaban en que lo que habían hecho el cuadro 'escarlata' en el 'Todos contra Todos' de la Liga II-2023 se viera reflejado en los cuadrangulares semifinales y estuvieran en la final del campeonato, para así agregar una estrella más a su escudo. Sin embargo, la situación no culminó como lo esperaban varios y el conjunto de Lucas González cerró el año sin pena ni gloria.

Refuerzos para el 2024

Publicidad

América de Cali inició el año con importantes cambios, pues no Mauricio Romero no seguirá siendo más el presidente del conjunto vallecaucano, según lo dio a conocer hace unos días el club.

Asimismo, otros de los que ya no estarán en las filas de los 'escarlatas' son Carlos Darwin Quintero, Adrián Ramos y Juan Camilo Portilla , quienes eran parte de la médula del equipo y los cuales contaban con el cariño y el apoyo de la hinchada. No obstante, no todo son malas noticias, pues América de Cali ha ido dando a conocer los hombres que ahora estarán bajo los lineamientos de Lucas González.

Tras haber estado hace algunos años, Joe Graterol vuelve a la que fue su 'casa' y en la cual tuvo importantes actuaciones. Óscar Hernández, quien llega procedente de Águilas Doradas, será otro de los refuerzos para el América de Cali.

Publicidad

A estos nombres se le suman Nilson Castrillón, Jeison Palacios y Edwar López, quienes esperan aportar a los planes y proyecciones del América de Cali.

Por el momento, el primer duelo de los 'escarlatas' en el 2024 será el próximo 21 de enero, cuando se mida a Águilas Doradas en la primera fecha de la Liga I-2024. Luego de los partidos por el rentado local, los 'escarlatas' tendrán en mente el 'choque' contra Alianza Petrolera, por la Copa Sudamericana.