Andrés 'Rifle' Andrade reveló un secreto detrás de su posible llegada al fútbol colombiano

Andrés 'Rifle' Andrade es uno de los jugadores que tiene buen nombre, en medio del mercado de fichajes. Tras un paso por Atlético Nacional; el colombiano tuvo picos altos y bajos en el fútbol peruano con Alianza Lima y ahora, estaría muy cerca de firmar por el Deportivo Cali.

El volante ofensivo logró alzarse con una Liga 1 con el cuadro 'aliancista' a lo largo de un año y medio de estancia en el equipo peruano; ahora quiere ir por más, pero, esta vez, en su país natal, en donde ya destacó en alguna ocasión.

Pues bien, el 'Rifle' en charla con 'Los Campeones FM', aseguró que ya se está recuperando de la delicada lesión que lo dejó por fuera de los terrenos de juego durante un largo tiempo en Perú, pero ahora está buscando ponerse al mejor nivel de cara a unirse, oficialmente, al Cali. "Estamos mejorando. Estamos positivos y vamos a recuperarnos bien, primero que todo, y lo más pronto posible, para luego poder ayudar en lo más que se pueda", dejó en claro el futbolista.

Cabe recordar que en el año 2023, Andrade terminó por sufrir una rotura de ligamento cruzado anterior el cual terminó por desencadenar en la rotura de su menisco en su pierna izquierda, teniendo que dejar Lima para regresar a Medellín para someterse a una operación que le permitiera volver a los terrenos lo antes posible.

De hecho, respecto a esto, aseguró que ya se está entrenando en grupo y en espacios reducidos, cosa que da muy buen indicio respecto a su regreso al más alto nivel de competición. "Ya estamos haciendo trabajos de campo, nos estamos uniendo al grupo y hasta ya estamos jugando en espacios reducidos, entonces, teniendo todo esto en cuenta, vamos muy bien", optimista declaró Andrés Felipe.

No obstante, no quiso adelantarse y asegura que tendrán que esperar a lo que dirá el cuerpo médico respecto a su condición física. "Tenemos que esperar al doctor cuando me dé el alta médica, ver las pruebas y exámenes correspondientes a lo que él diga".

El sueño de llegar al Deportivo Cali

Por otro lado, también aseguró que este será un sueño cumplido tanto para él, como para su padre, pues tenía entre su lista de pendientes ponerse la verde del Valle del Cauca. "Creo que son emociones encontradas porque cuando estaba en mi infancia siempre quise jugar aquí, hice todas mis inferiores, pero por destino no se pudo y ahorita lo voy a poder hacer; poderle cumplir el sueño que tiene pendiente a mi papá", concluyó el 'cafetero'.