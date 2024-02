"Ofendido, confundido" y como "injusto", esas fueron algunas de las palabras que usó Joel Graterol para referirse a las decisiones arbitrales que se presentaron en el partido que igualó 1-1 su equipo, el América de Cali, en su visita a Envigado este domingo. El guardameta 'escarlata' no ocultó su desazón en rueda de prensa por las determinaciones del juez central Ferney Trujillo, y además trajo a colación otras resoluciones que han perjudicado a su club.

"La palabra sería ofendido y también confundido, no solamente con el arbitraje de esta tarde, sino también de partidos anteriores, no han sido las mejores decisiones arbitrales desde nuestro punto de vista; nos han perjudicado en puntos importantes y se terminan yendo esos puntos por cuestiones arbitrales, que hoy ya es cosa seria porque la verdad en la cancha el equipo rival, Envigado, ni sabía que estaban revisando, más bien lo escuchaba decir: 'profe no hay nada', y eso quiere decir que el árbitro era el que estaba viendo esa jugada, los del VAR. No lo sé, nadie sabía que estaban revisando, ni ellos ni nosotros y termina siendo un penal que nos cuesta dos puntos hoy", dijo Graterol sobre el penalti que cobraron a favor de los 'naranjas', en los últimos minutos del encuentro.

El arquero venezolano, de 27 años, fue enfático en afirmar que "se le respetan las decisiones al juez", pero que han sido en varios partidos en donde América se ha visto perjudicado por decisiones arbitrales.

Árbitro Ferney Trujillo en Envigado vs América - Foto: Colprensa

"Es algo que molesta porque estábamos haciendo un trabajo consistente en defensa y ataque para terminar perdiendo dos puntos por un penalti, que viendo la jugada o no depende del punto de vista de cada quien, pero ya han sido repetitivas las cuestiones arbitrales contra nosotros: el partido contra Millonarios, el primer partido contra Águilas. Cuando hacemos un gol se revisa hasta lo más mínimo y cuando nos hacen muy poco, igualmente los penales. Salí sorprendido por las decisiones que tomó el juez y en todo el partido se le respeta sus decisiones, pero ya es una cuestión que se ha repetido y nos ha perjudicado en muchos puntos", agregó.

Por último, Joel Graterol sostuvo que "como competidores que somos son detalles que uno lo ve como injustos, porque uno está jugando para ganar y ya son cosas que no son errores nuestros, sino ya es tema de decisiones arbitrales y con la tecnología hoy en día debería ser un poco de justo las cosas y desde mi punto de vista no lo fue".

¿Cómo va el América en la Liga I-2024?

Los dirigidos por César Farías suman 8 puntos, tras siete fechas jugadas. Los 'diablos rojos' se ubican en la 14 de la tabla general.