Arturo Reyes: "Nos duele no haber podido sumar los tres puntos, pero Junior sigue mostrando mejoría"

Un gol bastante polémico de Andrés 'Tití' Rodríguez le dio el empate 3-3 a Junior, en el estadio Hernán Ramírez Villegas, frente a Pereira, por la novena jornada. Los dirigidos por Arturo Reyes ganaban 0-2 cómodamente al final del primer tiempo, pero el 'matecaña' reaccionó con un Carlos Darwin Quintero fenomenal y por poco consiguen los tres puntos.

Tras el compromiso en tierras pereiranas, el DT samario al mando del 'tiburón' dio su concepto en la rueda de prensa habitual. Reyes destacó la labor de los suyos para lograr el empate final.

"El equipo poco a poco se fue sintiendo mejor y creo que termina haciendo méritos para sumar acá", dijo entrada el técnico 'juniorista' en su intervención.

Plantel del Junior, en el partido frente al Pereira. Colprensa.

A Reyes le consultaron por el cambio de Luis 'Cariaco' González, quien antes de la sustitución se había reportado con dos asistencias y había hecho un buen juego.

"Creo que el cambio simplemente obedece a que ellos estaban sumando muchos jugadores por banda. Nosotros en los cuatro jugadores que teníamos, Didier (Moreno), Hómer (Martínez), Déiber (Caicedo) y José (Enamorado) no nos estaba alcanzando para poder copar el ancho del campo y había que tomar una decisión. 'Cariaco' es un jugador que siempre recibe a espaldas de los mediocampistas de ellos y nosotros necesitábamos a un hombre que nos ayudara a que el campo se hiciera no tan ancho para nosotros. Intentamos tapar las bandas que ellos tenían", argumentó el timonel de los actuales campeones del fútbol colombiano.

Acción de juego entre Junior y Pereira. Colprensa.

Eso sí, Reyes también alabó la actuación del Deportivo Pereira y de su gran figura en cancha: Carlos Darwin Quintero. Para el DT del Junior es uno de los mejores del fútbol colombiano.

"Hoy (domingo) nos enfrentamos a un equipo que va a ser muy fuerte en condición de local, que venía de cinco partidos seguidos ganados y nos encontramos con un jugador que está un paso más adelante, que muchos jugadores en Colombia, como es Darwin (Quintero). La verdad me impresionó el fútbol que tiene y fue un jugador diferencial y que marcó diferencia. Un jugador que está a un gran nivel, muy desequilibrante, los atacantes hicieron un gran trabajo y son difíciles de tomar", dijo Arturo Reyes.

Por último, el DT del Junior aseguró que "me quedo con el esfuerzo que hizo el equipo, con un resultado que se nos escapó de las manos porque en el primer tiempo hicimos una diferencia y en los 10 minutos del segundo tiempo no lo pudimos mantener. Nos duele no haber podido sumar los tres puntos, pero el equipo sigue mostrando mejoría".