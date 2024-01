Arturo Vidal y las charlas con América: el sueldo, la dura competencia y sus "ganas" de venir

Arturo Vidal sigue moviendo los corazones de los hinchas del América de Cali. Desde hace algunos días, son varios los rumores que aseguran que la 'mechita' está haciendo movimientos para hacer un fichaje histórico y vestir al 'rey' de escarlata.

Pues bien, una de las voces autorizadas para hablar del tema es Tulio Gómez, máximo accionista del equipo vallecaucano, quien, en primera instancia, dejó muy en claro que el hecho de traerlo es algo muy difícil debido a la competencia en cuestión de dinero que hay con otros clubes que también están en búsqueda de hacerse con los servicios del mediocampista. “Está muy difícil, porque Boca Juniors y Colo Colo están en la pelea , pero tengo un patrocinador y se me puede unir otro y podemos acercarnos a 1′000.000 de dólares, él quiere contrato a 2 años y los estamos evaluando. Difícil, hay mucha competencia por él, pero estamos avanzando. He hablado con el agente, pero es un jugador muy costoso”, confirmó Gómez.

Sin embargo y sumado a los varios rumores que han habido recientemente de que una de las razones de que el jugador haya empezado a tener interés de jugar para la 'mechita', es su novia, Sonia Isaza, quien es colombiana y aseguran que es gran hincha del América Cali , el propio accionista confirmó que el propio Vidal tiene ganas de jugar para el América, pero parte importante de que se pueda llegar a dar este 'bombazo' son los distintos patrocinadores que está tratando de mover Tulio de cara a completar la suma de dinero que está pidiendo el chileno.

“Hoy (miércoles 10 de enero) hablé con Arturo Vidal, dijo que tenía ganas de jugar en América de Cali, los patrocinadores me ayudan para traerlo a él, a otros jugadores no creo”, comentó en el 'Alargue' de 'Caracol Radio'.

Publicidad

¿Qué ha dicho recientemente Arturo Vidal?

Arturo Vidal, en la derrota de Chile contra Uruguay. Foto: AFP

En su canal oficial de Twitch, Arturo Vidal habló un poco de qué ha venido haciendo en estos últimos días como agente libre, asegurando que también ha aprovechado el tiempo para entrenarse para su regreso a los terrenos de juego.

"De verdad mi gente que no sé nada. Pero de que se está moviendo, se está moviendo la cosa. No tengo equipo todavía y por ahora entreno en la selección, con la Sub 23, recuperando todo. Lo único que puedo decir es que estoy mejor, pronto a entrar a una cancha a romperla. Para volver con todo", aseguró el mediocampista.

Publicidad

"Me encantaría decirles que estoy listo acá o acá, pero no hay nada concreto. Cuando haya algo avanzado, los del chat serán los primeros en saber. Se los prometo", terminó por agregar.