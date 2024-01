Bernardo Espinosa: "Espero que llegue pronto el partido para debutar con Nacional"

Bernardo Espinosa es uno de los fichajes que más eco han hecho a lo largo de este mercado de transferencias. Tras haberse anunciado como nuevo refuerzo de Atlético Nacional, el defensor central habló respecto a sus sensaciones de su llegada al cuadro 'verdolaga' y el cariño que ha venido recibiendo de la hinchada.

En primera instancia, aseguró estar invadido de felicidad por la bienvenida de los aficionados y varios compañeros del club , asegurando que dicho cariño a aportado para su rápida adaptación. "Soy muy feliz. La bienvenida ha sido inmejorable por parte de la ciudad de los compañeros del club. En general, ha sido. Algo de mucho cariño y rápidamente me he adaptado. Por lo tanto, estoy muy feliz y estoy con una ilusión tremenda por la temporada", aseguró sin mediar su emoción en exclusiva para el medio oficial de Nacional.

Por otro lado, decidió dar su opinión respecto al cambio de Europa a una sede en Colombia, insistiendo en que lo que se encontró en Nacional está lleno de facilidades para los profesionales. "La sorpresa ha sido muy grata. Me he encontrado con una sede excelente , espectacular, llena de facilidades para el profesional. He estado rodeado de todos los trabajadores del club que hacen que el día de día para nosotros sea lo más fácil posible, y la verdad que estoy disfrutando del día de día", dejó en claro el futbolista que ahora se vestirá de 'verdolaga'.

Más declaraciones de Bernardo Espinosa

Bernardo Espinosa fue confirmado por Atlético Nacional. Instagram oficial de Atlético Nacional

Publicidad

Sus sensaciones de la hinchada de Nacional

"Estoy muy agradecido con toda la familia 'verdolaga'. Uno siente que realmente hay cariño y que el paso que uno tuvo por Girona dejó huella. En España me apoyaron mucho, llegaron muchísimos mensajes de cariño. Lógicamente, pues ahora esta va a ser mi casa, porque Colombia es mi tierra, pero cuando me abrieron las puertas de Medellín, uno se siente con muchas ganas de poder devolver ese cariño, esa confianza que a los fanáticos".

¿Qué se encontró al llegar a Nacional?

"Veo alegría máxima, veo un grupo que se nota que lleva mucho tiempo juntos. Hay unidad, hay compañerismo y una energía muy buena y al final es parte de nuestra cultura todo esto y no me sorprende porque vengo conociendo cómo es el colombiano y como es el futbolista colombiano en el vestuario y para mí eso es totalmente positivo y me nutre mucho".

¿Cuándo será su debut con Nacional?

"Espero que llegue el pronto el partido para debutar, es la ilusión máxima que tengo y trabajo para eso todos los días. Está ahí el inicio del campeonato, que es para y por lo que estamos trabajando hoy día a día, máxima ilusión y máxima responsabilidad tengo ahora con Nacional y anhelando que podamos comenzar de buena manera".

Publicidad

¿Qué viene a aportarle a Nacional?

"Yo vengo a que esta identidad sea un poquito más grande, intentar aportar mi experiencia, mis características personales también, para ir por el servicio del equipo, esa es mi meta y estar a disposición. Para mí demostrar dentro del terreno de juego es haber hecho bien mi trabajo y haber contribuido con lo que está en mi mano. Tenemos una responsabilidad, una historia y una camiseta que nos invita a querer ganar el primer partido, el siguiente y así consecutivamente hasta poder ser campeones".