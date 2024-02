¿Blooper o polémica? Bucaramanga igualó 1-1 contra Once Caldas, con discutida acción

Este sábado 10 de febrero, Atlético Bucaramanga y Once Caldas se enfrentaron por la quinta jornada en la Liga I-2024, del fútbol colombiano. Sin embargo, lo que ‘pintaba’ para un duelo tranquilo y emocionante, terminó en total polémica.

Tras una primera parte nula en opciones claras y un inicio de complemento poco emocionante, Dayro Moreno apareció a los 73 minutos para marcar un auténtico golazo que le dio la ventaja parcial a los de Manizales en el compromiso.

Sin embargo, la ventaja no le duraría mucho al ‘blanco blanco’, pues el cuadro ‘leopardo’ igualaría con una jugada que ha generado polémica.

Todo surgió por una pelota que llegó desde el centro del campo al área del Once Caldas, que inicialmente no implicaba mucho peligro. Sin embargo, la situación se complicó cuando el defensor central (Jorge Cardona) se estrelló con su arquero (James Aguirre), mientras iba en carrera, evitando que Jhon Emerson Córdoba agarrara la pelota.

Tras el choque, el balón quedó a merced del jugador de Bucaramanga, quien solo tuvo que empujarla para marcar.

Señor árbitro Luis Delgado, atracó al Once Caldas en Bucaramanga.



Bellaco descarado. pic.twitter.com/YkcJTcmRep — ALVARO HINCAPIE C. (@HINCAPIEDATOS) February 11, 2024

No obstante, los reclamos e intervención del VAR, no hicieron válida de manera inmediata en la anotación. Y es que, en discusión si el empujón de Jhon Emerson sobre Jorge Cardona fue el origen del choque entre los futbolistas de Once Caldas, el juez central (Luis Delgado) tardó para tomar la decisión final.

Pero, después de varios minutos, el oriundo del Meta decretó gol, con el que Atlético Bucaramanga terminó igualando 1-1 frente a Once Caldas, por la quinta jornada de la Liga I-2024.