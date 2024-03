Bonner Mosquera: "El bajón de algunos jugadores hace que Millonarios no tenga buen funcionamiento"

Millonarios acumula cinco partidos sin ganar en la Liga I-2024 del fútbol colombiano.Los dirigidos por Alberto Gamero cayeron 2-1 en su visita a Jaguares,en Montería, y esa nueva caída ya encendió aún más las alarmas entre los hinchas del azul capitalino.

Para hablar del presente de los 'embajadores', en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', dialogaron con Bonner Mosquera, exvolante y que vistió los colores de Millonarios hace varios años, dejando una imagen y una continuidad con 550 partidos jugados.

"Hace rato no estoy en la institución y para mí es muy difícil hacer un diagnóstico. La verdad lo que se toca es cierto, las lesiones lo han perjudicado, no han podido consolidar un equipo, el bajón anímico y el futbolístico que tiene más de uno, hace que el equipo no tenga un buen funcionamiento", dijo de entrada Mosquera, en su charla con la mesa de periodistas.

Jaguares venció 2-1 a Millonarios, por la undécima jornada de la Liga I-2024. Foto: Colprensa.

Para el antiguo capitán del equipo bogotano es fundamental que en Millonariosrecuperen la confianza y que ojalá puedan empezarla a construir desde el próximo compromiso frente a Envigado, en el Polideportivo Sur, a partir de las 2:00 de la tarde el domingo 17 de marzo.

"Tienen que volver a retomar la confianza, seguramente cuando ganen un partido de buena manera, ahí vuelven a sentirse importantes y sobre todo vuelven a sentir que han ganado cosas para la institución; eso hace que haga clip en la mente y puedan buscar la clasificación que, por lo pronto, es lo inmediato. Este torneo permite esto, que en las últimas cinco fechas uno tenga resultados óptimos y que se pueda meter de octavo o de séptimo; eso hace que Millonarios tenga posibilidades de clasificar, al igual que Nacional, América, que le dan ese color al fútbol colombiano", continuó Bonner Mosquera.

Y volvió a profundizar en los mismo, en el tema de la confianza para que la escuadra de Gamero vuelva al triunfo en el rentado local.

"En estos momentos ellos tienen que tener la confianza en que esto se va a revertir. Millonarios puede confiar y su afición puede confiar en que todo se va a revertir", agregó Mosquera.

Por último, aseguró que "no es normal en esta épocas de fútbol, tener a Millonarios en el puesto 15, tener a Nacional y América por debajo, no es fácil para los aficionados".