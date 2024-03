Carlos Bacca, de sus problemas de rodilla a volver ser un "zorro en el área": habló Julio Comesaña

Carlos Bacca es uno de los delanteros con mejor presente en la Liga del fútbol colombiano, con el Junior de Barranquilla y en el actual semestre ya registra cinco anotaciones, siendo un hombre clave en el funcionamiento de su equipo, que marcha en la quinta posición. El experimentado delantero ha sabido reponerse a las molestias físicas que tuvo en su regreso a Colombia y ya pudo ser campeón con el equipo de sus amores.

Uno de los entrenadores que lo conoce, sobre todo en sus inicios, es Julio Avelino Comesaña. El entrenador uruguayo, símbolo del Junior por sus múltiples etapas al frente del banquillo, habló con el diario ‘El Heraldo’ y se refirió a la evolución que ha tenido el delantero nacido en Puerto Colombia, para ahora ser una de las grandes figuras del balompié local.

¿Qué dijo Julio Comesaña sobre Carlos Bacca?

“Indudablemente, y viéndolo jugar, el Bacca que a mí me tocó, no había despegado, estaba con problemas. Él sí tenía un problema de, yo diría de desgaste que todos tenemos. Una rodilla de un deportista de alto nivel, como ha sido él, jugando en medio de la élite, siempre hay desgastes, casi siempre hay desgastes, algo hay. Y, aparentemente, en aquel momento había un problema muscular, de deficiencia de un músculo y había que prepararse. Cuando yo vine, Bacca no era un jugador preparado, no estaba preparado para enfrentar lo que iba a enfrentar. Porque verlo a él moverse en la cancha nada más… yo hace muchos años que veo jugadores de fútbol y a él lo conozco muy bien”.

Carlos Bacca, delantero de Junior de Barranquilla, tras marcar en la Liga II-2023 Archivo de Colprensa

“Este Bacca que vimos en esta etapa pasada de finales, que fue brillante, también hay que entender que mejoró el juego del equipo con Enamorado y Caicedo, que entraron, son alegritos, tienen chispa, desbordan, son hábiles y tiran centro. Ahí apareció el Bacca que conocemos. Yo creo que eso le generó confianza. Antes no estaba en buenas condiciones, pero tampoco el equipo generaba un juego claro como para llevarle la pelota allí al área, donde él es un zorro viejo, él ahí en el área juega con los ojos cerrados. Pero el equipo no tenía ese juego tampoco, era un equipo que jugaba para tratar de ganar sea como sea. Yo lo he visto más fuerte de lo que estaba cuando lo tuve. Ahora no demora tanto en rematar y los giros son más rápidos”.

Publicidad

¿Cuánto compartieron Julio Comesaña y Carlos Bacca en Junior?

El entrenador uruguayo y el experimentado delantero coincidieron en 2009, que significó la primera temporada de Bacca en el Junior, después de su paso por el Barranquilla y Minervén.

¿Cuántos goles ha anotado Carlos Bacca en la Liga del fútbol colombiano?

El delantero nacido en Puerto Colombia tiene cinco tantos en el actual semestre, luego de haberle anotado a Atlético Bucaramanga y Deportivo Pasto, en el Metropolitano; en condición de visitante también se ha puesto en el marcador y le anotó a Alianza, en Valledupar, y un doblete a Águilas Doradas, de Hernán Darío Gómez.