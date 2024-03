Carlos Bacca y las críticas a Luis Díaz: "No lo valoran porque es costeño o por su pasado en Junior"

Junior de Barranquilla marcha quinto en la liga del futbol colombiano y gran parte de ese fruto es por el presente goleador de Carlos Bacca. El exVillarreal acudió a la rueda de prensa de este miércoles para hablar sobre la actualidad del club y aprovechó para enviarle un mensaje de apoyo a Luis Díaz, con una dura 'pulla' para los detractores del guajiro.

De entrada, experimentado delantero hizo una reflexión sobre los encontronazos de los medios en el último tiempo con los entrenadores y jugadores. “Aquí se viene a hablar de fútbol, a veces los periodistas, no puedo generalizar, pero hacen preguntas para buscar un conflicto o para sacar un titular, pero ojalá vengamos a la rueda de prensa para hablar de fútbol, este equipo se paró mejor, qué piensa de la táctica de ellos, cómo piensa mejorar. He visto las ruedas de prensa como la del profe del Real Cartagena y la de el profe Farías, uno no es ajeno a eso. No entiendo por qué no preguntan de fútbol, nosotros a pesar que somos futbolistas somos seres humanos y nos duelen las criticas”, dijo de manera clara y directa.

Acto seguido, a Bacca le preguntaron por Luis Díaz y su presente. En ese sentido lo elogió y aprovechó para darle 'palo' a quienes critican a la actual figura del Liverpool de Inglaterra.

“Estamos orgullosos de tener a un colombiano en la élite, que se codea con los mejores como es Lucho Díaz. La gente no le da el valor porque es costeño o porque jugó en Junior, pero Luis Díaz representa a Colombia. Nos debemos sentir orgullosos que en el partido más importante del fin de semana haya un colombiano así como lo fue en el Liverpool-Manchester City, pero nosotros lo que hacemos es criticarlo porque botó un gol, siempre vemos el lunar negro. Podemos decir que botó el gol, sí, es humano, pero porque no le valoramos todo lo que hizo y lo que le aportó al equipo, miremos cosas positivas. Disfrutémoslo y valorémoslo”, dijo sin tapujos.

Luis Díaz

En cuanto su actualidad, Bacca es uno de los más destacados de la liga 2024-I, ya que ha marcado cinco goles en nueve partidos. Junior juega este viernes 15 de marzo, en el Metropolitano, frente a Jaguares, por la fecha 12. El juego está programado para las 8:10 p.m. Cabe recordar, que, el 'tiburón' es quinto con 18 puntos, producto de cinco triunfos, tres empates y tres derrotas.