César Farías: "El espíritu es importante y el América lo mostró ante un grandísimo rival"

América de Cali se impuso en la noche de este domingo por 1-4 al Medellíny dicho resultado le permitió a la 'mechita' sumar 19 puntos y parcialmente cierra el grupo de los ocho mejores de la Liga Betplay I-2024. Tras el resultado en el Atanasio Girardot, César Farías, director técnico del rojo vallecaucano, compareció en rueda de prensa.

El DT venezolano al servicio del 'escarlata', resaltó el carácter que tuvo su plantel contra el Medellín en el campo de juego.

"Me quedo con los lazos que habla usted, es algo que venimos conversando mucho, sabemos que tenemos un equipo con buen funcionamiento porque lo reflejan los números de la data, generamos mucho y no se nos estaba dando (los resultados); pero a veces un buen equipo o funcionamiento no lo es todo; pero ganarle a un grupo de amigos eso sí está bien difícil. Lo que vivimos en el camerino y lo que hemos estado viendo a través de estos 12 puntos que hemos sacado 10 ante la adversidad y múltiples aspectos; la no aceptación que es normal cuando no vienen los resultados. Entendiendo que esa es la vía, hoy un Domingo de Resurrección entender de que el espíritu es importante y hoy se mostró ante un grandísimo rival", dijo de entrada Farías en su charla con los medios de comunicación.

Medellín vs. América en acción de juego en el Atanasio Girardot. Foto: Colprensa

A renglón seguido, el estratega sostuvo que este compromiso les sirve a todo el plantel para "reflexionar" de cara a los partidos que se le vienen más adelante.

Publicidad

"Una plaza difícil, un gran equipo, con un gran entrenador y fueron partidos difíciles. Hoy (domingo) le ganamos a un rival difícil que pocas veces lo van a ver perder así, pero que nos salieron bien las cosas a nosotros. No sé si es el partido clave, pero sí un gran partido que uno tiene que festejar porque se viene un calendario difícil. Se nos dieron las cosas, pero los muchachos tuvieron ese carácter y por primera vez pudimos trabajar el partido con el resultado. Es un partido de reflexión para todos para ver qué podemos aportar para que ese camino difícil que tenemos podamos consolidarlo y meternos dentro de los ocho".

Otras declaraciones de César Farías

Publicidad

Lo que más resalta del América...

"El carácter es fundamental y el talento no es suficiente. Rompimos tal vez con las dudas y fuimos por el arco contrario a pesar de que nos marcaron un gol y que parecía que iba a ser una noche muy grata para nosotros, terminó siendo una fiesta. Ese grupo de amigos que yo veo en el camerino se consolide. Aquí para nosotros es pensar en el partido siguiente y sabemos que hay un calendario difícil en el que no nos podemos relajar".

Volvió a reiterar el compromiso de su plantel

"Una fecha hermosa donde no importante si éramos pocos, pero tener el espíritu necesario para combatir. La valentía y esa forma de conectarse y apretarse entre jugadores nos puede generar cosas buenas en lo que viene más adelante. Esperemos que nos dé la posibilidad de entrar en el octagonal final, pero va a estar durísimo, pero sí nos da un empujón".