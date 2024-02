César Farías: "Millonarios también nos respetó y más allá de perder, veo un futuro alentador"

César Farías, técnico del América de Cali, analizó el partido en el que su equipo terminó cayendo con un marcador de 1-0 contra Millonarios en juego válido por la quinta fecha de la Liga de fútbol profesional colombiano 2024-I.

En primera instancia, habló de la condición física que debe tener su equipo, debido a que aseguró que a sus dirigidos les terminó costando el hecho de jugar en la altura de Bogotá. "Hay aspectos del juego que debemos mejorar. Para venir a jugar a la altura tenemos que estar muy bien físicamente y jugar contra el rival que es considerado por muchos como el mejor del fútbol colombiano , es alentador, pero nos queda el amargo sabor de que se nos fue con solo un gol", con cierta desilusión declaró Farías.

Por otro lado, aseguró que, pese a haber perdido con Millonarios, el futuro del equipo es alentador y solo queda mirar para adelante. "No hay excusa. Perdemos los tres puntos y es responsabilidad mía. Aún así, Millonarios se plantó bien, nos respetó y aunque la derrota duele, mi experiencia me permite saber cómo va a crecer el equipo. Nosotros podemos hacer mucho más", con motivación alentó a su equipo el entrenador.

Acción de juego entre Millonarios y América de Cali Foto: Colprensa

Otras declaraciones de César Farías en rueda de prensa

Publicidad

Mensaje a la hinchada, luego de la derrota

"Estamos en deuda con la gente, los que nos recibieron de gran manera, pero yo veo cosas buenas y ahora tocar trabajar y vienen unos partidos duros pero sé que estamos en la capacidad de resolverlos".

¿Cuál fue el factor que le faltó al América para llevarse el resultado?

"Son cosas que uno se lleva íntimamente, pero América jugó, se defendió, luchó batalló, tuvo carácter para empatar el partido y no se dio por falta de eficacia, pero que hicimos un partido bueno, no es un misterio, pero no es suficiente. Nosotros fuimos por el partido".

Respecto al calendario de partidos

"Esta seguidilla de partidos nos ha obligado a organizarnos, a entender realidades de que los pequeños detalles determinan el destino de un juego o no. Estamos a tiempo de corregir y ahora toca trabajar y trabajar y trabajar para ser el equipo que quiere la gente, un equipo que gane y lo podemos construir".

Publicidad