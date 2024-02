César Farías: "No tuvimos nuestro mejor partido, pero aún así nos llevamos los tres puntos"

Tras la victoria por 1-0 sobre Patriotas, el entrenador del América de Cali, César Farías, se refirió en rueda de prensa, enfatizando en lo importante que es sumar de a tres y mantener el arco en cero.

Contento por lo realizado en cancha, el estratega ‘escarlata’ afirmó que le agradó ver a un equipo paciente y con la sabiduría para sacar adelante un partido complejo, frente a un buen rival: “El fútbol colombiano es muy competitivo, no es extraño que ningún equipo te complique, rescato que tuvimos paciencia y la gente también, alentando hasta que llegó el gol”.

“Tuvimos varias opciones, no las pudimos concretar y el equipo contrario lo hizo bien. Los partidos van a pasar factura, lo de Adrián Ramos es normal. Nosotros felizmente tenemos profundidad en la plantilla y hay jugadores que realmente van a tener que jugar cansados. No tuvimos nuestro mejor partido, pero incluso así pudimos llevarnos los tres puntos; hay veces que juegan bien y no ganas”, complementó César Farías en rueda de prensa.

Además, destacando en las cosas que se deben trabajar, el entrenador venezolano detalló en lo que América le ha faltado durante el compromiso: “Nos faltó efectividad, pero lo importante es que se tiene la paciencia, se sigue insistiendo y no se bajan los brazos, no se desesperan y sigue creando situaciones, el equipo puede mantener el cero y eso es importantísimo. Este partido deja cosas muy buenas, estamos muy lejos de lo que queremos, pero el campeonato colombiano hasta ahora está empezando”.

Acción de juego del partido entre América y Patriotas. Colprensa

*Otras declaraciones de César Farías:

¿Qué viene ahora?

“Hay que estar en una dinámica constante de análisis, reflexión poder reorientar y distribuir las cargas de manera correcta”.

Patriotas…

“No me sorprende Patriotas porque es un equipo que está recién ascendido contra uno de jerarquía, hicieron un planteo correcto e inteligente y nosotros lo teníamos que descifrar, ambos equipos se dedicaron a jugar. Hicieron su mejor partido de los cuatro que han jugado, ya había sacado un cero el partido anterior y casi lo ganan. Felicité a Harold Rivera y le dije que no aflojen porque ya ha podido emparejar el equipo”.

Las sensaciones del triunfo…

“Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Ya llegarán partidos en los que podamos sacar mejores cosas. Hubo mucha racionalidad de la gente, jugadores, hubo coherencia y cuando hay coherencia te llevas los tres puntos. Hay días que disfrutaremos más como el de Nacional y otros en lo que tendremos que remar todos juntos”.