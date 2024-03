César Farías: "Si me desesperó por la expulsión de Víctor Ibarbo, América no hubiera ganado"

América de Cali salió de su bache de siete partidos sin ganar y superó 2-0 a Alianza FC, en el estadio Pascual Guerrero. El juego no fue fácil, los 'diablos rojos' sufrieron una expulsión en la primera parte y tuvieron que remar desde atrás. En rueda de prensa, el director técnico César Farías destacó la resiliencia de sus dirigidos.

En primer lugar, el venezolano se refirió a la tempranera expulsión de Víctor Ibarbo. "Cuando uno está en una inferioridad numérica se hace vital los momentos donde se tiene la pelota y tratar de aprovechar los instantes claves para dañar al contrario. La expulsión cambió todo porque vinieron a esperar y eso cambió el libreto de todo", remarcó en rueda de prensa.

En ese mismo sentido, destacó la mentalidad de sus jugadores en el terreno de juego. "Nosotros no nos desesperamos, nos acomodamos a la necesidad del partido, no me gusta que estemos recibiendo tarjetas rojas y venimos conversándolo, pero este es el tercer partido en el que nos sucede", añadió el estratega de los 'escarlatas'.

Farías tuvo tiempo hasta de hacer una analogía con otro deporte. "A mí me gusta el ajedrez y no me gusta desesperarme en la primera jugada sino ir pensando desde antes en la tercera o cuarta jugada. Si yo me desespero en la expulsión a lo mejor hubiéramos perdido el partido", confesó el DT.

Información en desarrollo...