América de Cali cayó en su casa, el Pascual Guerrero, contra una Equidad que fue efectiva y se llevó los tres puntos gracias al 1-0 conseguido este jueves. César Farías, técnico de los ‘escarlatas’ habló en rueda de prensa y analizó lo que fue la derrota, mencionando que las dos expulsiones que sufrieron cambiaron el rumbo del partido.

“Merecen el apoyo porque no es fácil jugar en un club como este, donde la gente quiere ganar, saben que ponerse la camiseta del América no es fácil. No puedo venir y empezar a tomar decisiones con las que piensan. Si me desesperaba me metían cinco y eso no quiere el hincha ni nosotros, hoy hicimos cambios ofensivos”, dijo para comenzar el estratega venezolano.

De la misma manera César Farías detalló las ausencias que tuvo para el encuentro de este jueves en el Pascual Guerrero, por la fecha 8 de la Liga del fútbol colombiano 2024-I.

“¿cuál es la rotación? Andrés Mosquera Guardia no está habilitado, Jhon García no está, tu quieres que jueguen Josen Escobar, no creo que eso haya cambiado el resultado, el rival jugó mejor primer tiempo que nosotros, por primera vez nos vemos superado un primer tiempo y no tuvimos las respuestas necesarias”, agregó.

Acá más declaraciones de César Farías, técnico del América de Cali, tras perder 1-0 con La Equidad:

*A pesar de tener nueve jugadores crearon opciones de gol

“Tuvimos más opciones de las que imaginábamos a pesar de tener nueve jugadores, ellos con inteligencia se llevaron los tres puntos. Corregiré las cosas malas, levantar la chispa, buscar las soluciones. pero también veo respuestas”.

*No se deja llevar por los comentarios

“No puedo irme con el primer silbido o con el primer razonamiento que desde afuera se diga”.

César Farías, entrenador del América de Cali Foto: América de Cali

*Pide paciencia para sus dirigidos

“El equipo no es mío, es del pueblo, no creo en las teorías exactas, comparto que jugamos bien en Envigado, acá no, pero tuvimos un buen cierre de partido y con once jugadores de pronto la historia seria diferente. El fútbol es de confianza. Para ganar hay que tener paciencia, y nos desesperamos porque recibimos dos tarjetas rojas. Hubo madurez en poder ordenarse, no es fácil jugar con 9 y no recibir más goles”.

*No podían desesperarse con dos jugadores menos

“Si caemos en desespero perdíamos 5-0, puedes trabajar todos los días, pero si no entra la calma para jugar en esos momentos difíciles, será cuesta arriba. Se puso duro, debemos apretar los dientes y conseguir soluciones”.

*La culpa es del entrenador

“Como no voy a tener una base definida, pero van pasando circunstancias, no todo el mundo tiene planteles amplios, tengo lesionados, afectados con virus, otros que se cargan porque si los pongo todos los partidos se lesionan o tienen baja de rendimiento. Estoy claro de lo que estoy haciendo. Es culpa mía esto”.