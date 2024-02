César Farías y sus explosivas declaraciones tras polémico 1-1 entre América y Envigado

América de Cali empató 1-1 en la tarde de este domingo en su visita a Envigado,por la séptima jornada de la Liga I-2024 del fútbol colombiano. El duelo en el Polideportivo Sur dejó varias jugadas polémicas que fueron protestadas por el elenco 'escarlata', incluso el penalti que le dio la igualdad final a los 'naranjas' fue bastante discutido. Posterior al compromiso en tierras antioqueñas, el técnico de los rojos caleños, César Farías, se refirió a todo lo sucedido en rueda de prensa.

El arbitraje por parte de Edwin Trujillo estuvo discutido y sobre la actuación del juez se refirió el DT venezolano al servicio del América de Cali.

"Yo no soy un especialista sobre al arbitraje y uno se puede poner a pelear con la tecnología, pero voy a poner un ejemplo: 'el partido contra Millonarios sí consulté con autoridades internacionales y era fuera de fuego. Se le echó la culpa al operador, nadie dice eso públicamente, nadie dice nada y continúa. Hoy (domingo) no puedo hablar porque no tengo la ventaja que tienen ustedes, aunque mucha gente me dice que no fue penal, pero yo no puedo decirlo porque aún no he visto las imágenes todavía", dijo de entrada Farías.

Envigado vs América - Foto: Colprensa

Pero ahí no paró todo el análisis por parte del timonel de los 'diablos rojos' sobre el penalti a favor deEnvigado. César Farías fue enfático en decir que a su equipo no le han favorecido algunas "pequeñas decisiones" y eso es algo que le preocupa.

"Lo que me sorprende es que el rival ni se había dado cuenta que era penal porque en otras ocasiones el rival protesta, pero todo el mundo estaba qué pasó ellos y nosotros y más bien pensaban que era en la otra área y terminó sucediendo, también lo hubiésemos evitado marcando un gol más, pero hasta hoy no nos van favoreciendo las decisiones pequeña y eso preocupa también", agregó Farías en su charla con los medios.

¿Qué más dijo César Farías?

"Hoy el equipo tuvo la oportunidad de llevarse los tres puntos, estaba manejando el partido, una decisión ya fuera de juego, fuera del partido porque la jugada ya estaba en ataque y ya va a llegar, el equipo la va a empezar a meter. Hoy hay el fastidio de lo que también nos pasó en Millonarios, cuando hace una evaluación corta, saca el partido de clásico con Nacional que es un partido emotivo y que se nos dieron bien las cosas. Después cuando le ganamos a Patriotas, perdemos 1-0 con gol de fuera de lugar en Bogotá, y después empatamos a cero con Bucaramanga. En este partido nos generado poco en el arco nuestro y nosotros hemos mucho, hay que seguir trabajando. También empezar a esperar que tampoco se equivoquen más en contra de nosotros. Nos vamos con un sabor amargo, producto de un penalti, que hoy no puedo decir que es penalti o no porque no le he visto, pero sí buscaré a alguien que me pueda analizar la jugada para poder hablar con propiedad".

Ya en cuanto al análisis del compromiso y del desempeño de sus futbolistas en el campo de juego del Polideportivo Sur, el técnico venezolano sostuvo que "el equipo hizo todo lo que planificamos, no se pudo concluir y lamentablemente se terminan yendo dos puntos".

"Nosotros en el primer tiempo tuvimos varias ocasiones de gol, creo que el resultado debíamos llevarnos más amplio en el primer tiempo, no concretamos. Manejamos el partido bien, como es normal, cuando erras tanto y no terminas de cerrar el partido puede pasar una circunstancia como esta y le dimos vida. Seguimos en la misma tónica, un equipo que genera más ocasiones del rival y que le generan pocas situaciones de gol, tenemos que seguir trabajando", agregó.