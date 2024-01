¿Cuánto cuestan las boletas para Boyacá Chicó vs Junior, de la fecha 2?

Boyacá Chicó y Junior de Barranquilla abrirán la jornada dominical de la segunda fecha de la Liga del fútbol colombiano , a las 4:00 p.m., en el Estadio La Independencia, de Tunja. Los locales buscarán su primera victoria en este campeonato, mientras que los actuales campeones quieren conseguir su segundo triunfo al hilo.

El cuadro boyacense ya dio a conocer el precio de las entradas para el partido que se disputará este domingo, 28 de enero. El ingreso más económico, será en el sector norte, destinado para la barra organizada; con un costo de $40.000 y un aforo de 500 asistentes. Para la tribuna oriental, el precio será de $60.000, con 2.000 entradas disponibles. Finalmente, el sector occidental costará $90.000 y podrán ingresar 1.500 aficionados.

Las entradas del conjunto boyacense se pueden adquirir a través de la plataforma 'Tu Boleta' y el ingreso al escenario deportivo estará disponible a partir de la 1:00 p.m.

Boyacá Chicó vs La Equidad, en su último enfrentamiento. Foto: Colprensa

¿Cómo le fue a Junior en la primera fecha del fútbol colombiano?

El cuadro barranquillero consiguió una victoria en condición de local frente a Atlético Bucaramanga, con anotaciones de Carlos Bacca y Yimmi Chará, comenzando de manera positiva su defensa por el título local. Sin embargo, en la Superliga, los de Arturo Reyes no pudieron sostener la ventaja que alcanzaron en la ida y en Bogotá, Millonarios ganó 2-0 para coronarse campeón del primer torneo del año.

¿Cómo le fue a Boyacá Chicó en la primera fecha del fútbol colombiano?

Los ‘ajedrezados’, que lucharán por mantener la categoría en 2024, no comenzaron de la mejor manera y perdieron, como visitantes, contra Once Caldas 2-1. Las anotaciones estuvieron a cargo de Santiago Mera y Dayro Moreno en el ‘blanco blanco’, mientras que Eduard Banguero anotó para los boyacenses. Para el juego contra Junior no podrán contar con Angelo Peña, quien vio la tarjeta roja.