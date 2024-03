"Da tristeza ver a América en esa posición, la salida de Lucas González fue un error"

América de Cali es uno de los grandes del fútbol colombiano que no está pasando por un buen momento en la Liga I-2024. Los vallecaucanos completan seis partidos sin ganar y la situación es, cada vez, más compleja en el equipo que dirige el venezolano César Farías.

En la afición de los 'escarlatas' ha empezado a crecer preocupación por el presente de su equipo y una inconformidad por las decisión que han tomado las directivas en el último tiempo. Para conocer opiniones sobre la situación de la 'mechita', en GolCaracol.com hablamos con Julián Vásquez, exjugador de América entre 2001 y 2003, periodo en el que ganó dos títulos.

El exdelantero manifestó su preocupación por el mal rendimiento que ha tenido América: "La situación actual del América es lamentable. Un equipo con esa tradición e historia y en la posición que está actualmente, da tristeza ver cómo están en este momento”.

Vásquez también se refirió al entrenador, que no ha podido darle vuelta al equipo y que, en ruedas de prensa, ha tenido repetidos cruces con periodistas: “Farías llegó tarde y no ha encontrado el grupo. Es un equipo que está desequilibrado, porque no tiene mucho poder ofensivo y le llegan mucho en defensa”.

Publicidad

Una de las principales razones del mal rendimiento de América que da Julián Vásquez, es la fecha en que se diola salida de Lucas González y la posterior llegada de César Farías.

Adrián Ramos y Cristian Barrios celebran un gol con América de Cali, en la Liga del fútbol colombiano Archivo de Colprensa

“Fue un error la salida de Lucas González, sobre todo porque faltaba muy poco tiempo para empezar el torneo y el trabajo previo se había hecho con él a la cabeza. Si lo hubieran sacado en diciembre, hubieran tenido más tiempo de armar el equipo y que el entrenador hubiera tenido más tiempo de trabajo", dijo el exjugador, que también pasó por Itagüi, Envigado y Once Caldas.

Publicidad

Para terminar, Vásquez también le dio responsabilidad a los jugadores, que no han tenido buen rendimiento en la primera parte del campeonato: “Algunos jugadores no están pasando por un buen momento. América depende en gran mayoría de lo que haga Adrián Ramos. Los refuerzos no han tenido el juego esperado”.

¿Cuándo vuelve a jugar el América de Cali?

El conjunto vallecaucano ahora tendrá el desafio de afrontar la Copa Sudamericana, en la serie frente a Alianza F.C. Este partido se jugará el próximo miércoles 6 de marzo, en Barranquilla. Cabe recordar que este cruce será a partido único y los 'escarlatas' tendrán la obligación de ganar, para no seguir acrecentando su crisis.