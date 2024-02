Daniel Torres reveló el secreto del buen inicio de temporada de Santa Fe, en esta Liga 2024-I

Daniel Torres se ha convertido en una de las piezas importantes de Independiente Santa Fe en estas primeras fechas jugadas por la Liga 2024-I y precisamente sobre ello habló en exclusiva para los micrófonos de 'Blu Radio', en el programa 'Blog Deportivo'.

"Hemos arrancado con fe y eso nos ha llevado a tener un buen inicio y la idea es mantenernos y terminar mejor de lo que iniciamos", fueron las palabras con las que describió el inicio de la temporada el mediocampista.

Aunque también asegura que el cuerpo técnico y las directivas han sido parte importante de lo que ha logrado Santa Fe en estas primeras jornadas. "Todo empieza desde la cabeza y las decisiones del cuerpo técnico y las directivas nos tienen acá. Trabajamos y nos esforzamos por este proyecto, que es lo fundamental", remarcó Torres.

Pese a que es importante el aspecto físico en el tema del deporte, el futbolista 'cardenal' asegura que uno de los grandes 'secretos' que los tienen jugando a un muy buen nivel es la parte espiritual, característica que buscan implementar en todas las funciones que cumple el club. "En la época en la que estuve en Santa Fe, no pude verlos triunfar y ahora estamos triunfando desde la parte espiritual, alineándola con lo físico y lo deportivo y eso es lo que hemos intentado hacer y estamos esperando ver más frutos de esto que estamos haciendo", confesó Torres Rojas.

Independiente Santa Fe vs. Junior de Barranquilla Colprensa

Más declaraciones de Daniel Torres en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'

Sobre cómo ha implementado la parte espiritual en el equipo...

"Intento ser uno solo. Como lo soy en mi casa, soy también en lo laboral y lo social y quien es Daniel Torres hoy en día es gracias a la fe y a lo que ha hecho Jesús en mi vida y a lo que él ha hecho en mi vida. Intento dar de lo que he aprendido e intento llevar esa palabra a los lugares en los que estemos, bien sea laboralmente o socialmente. Más allá de lo que yo pueda hacer o lo que yo pueda transformar o cambiar, la misma palabra de Dios es la que transforma y cambia un lugar, una dinámica negativa que está pasando o sucediendo. La palabra de Dios la puede transformar y cómo no voy a compartir esto, cuando he visto frutos y sé que es el camino correcto. Lo he vivido y lo he visto en las personas que lo han tomado y es la única manera que yo sé que se pueden conseguir frutos y éxitos".

¿Qué opina de lo que está pasando actualmente con Independiente Medellín?

"Este tipo de situaciones son normales vivirlas después de cambios tan importantes y golpes como los vivió Medellín en la final. Su nómina cambió totalmente. Salieron jugadores que quizás no eran protagonistas en el campo, pero tenían un liderazgo en el plantel en el día a día y eso se siente en los resultados y el tiempo también. Conozco al profe (Alfredo) Arias y conozco las directivas del equipo y los jugadores que están y que estuvieron conmigo y sé que es cuestión de trabajar y tener tiempo para cambiar la dinámica, que no es del todo mala. Han habido partidos que por los resultados abultados que han tenido, se magnifica todo, pero es cuestión de tiempo para poder formar esa base y esa fortaleza que se mostró en Medellín".

Respecto al apoyo que el equipo ha recibido por parte de la hinchada

"Es algo que nos motiva mucho y que tuvimos muy claro desde el inicio y siempre se cuestiona cuando la hinchada se manifiesta de una manera negativa y que no está bien, pero por parte de nosotros, en la gran mayoría, es responsabilidad de nosotros el fútbol que podemos dar y el resultado que podemos obtener. No se le puede exigir a ellos (la hinchada) sin antes comprometernos e intentar y esforzarnos y conseguir los resultados y creo que es fundamental el esfuerzo que ha hecho la afición y que nos esté respaldando".