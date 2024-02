David González: "El calendario del fútbol colombiano no se hace de manera uniforme, eso no es justo"

El tema del calendario en la Liga del fútbol colombiano siempre ha sido tema de debate, especialmente para los protagonistas, quienes en varias oportunidades han afirmado que no da garantías para los equipos. Así como David González, entrenador de Deportes Tolima, también lo manifestó este viernes en charla con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’.

Enfatizando inicialmente en el presente del cuadro ‘pijao’, el estratega antioqueño se mostró contento por el buen rendimiento e importantes resultados que el equipo ha sostenido durante este inicio de campeonato. Sin embargo, González también fue directo y habló de lo que son los objetivos para este 2024.

"No se puede negar que es una alegría, todos sabemos que la liga colombiana se define después de las finales, pero es el puesto donde queremos estar, mantenernos, una clasificación temprana”, indicó de entrada el entrenador de Deportes Tolima, quien develó que el objetivo inicial es poder sellar su paso a los ocho.

*Otras declaraciones de David González:

El liderato de Tolima...

"Es mucho mejor estar arriba, estar en buen momento es mejor que estar pasando afugias. Se acerca el partido único de fase de clasificación a la Sudamericana y este tipo de situaciones, de estar arriba en la tabla, nos puede servir para cuidar a algunos jugadores"

El nivel del Tolima...

"Tolima y su buen momento es un conjunto de muchas cosas. La continuidad de un mismo grupo, este tiempo recibiendo información, un grupo que sale a la cancha a desarrollar planes de juego establecidos y en la parte física estamos teniendo un buen perfil de rendimiento, mejorando en valores físicos partido a partido".

Yeison Guzmán...

"Guzmán yo creo que uno como DT es complicado emitir un concepto, pero me atrevería a decir que sí, que es de los mejores jugadores del torneo. Peor no es algo que venga de hace poco tiempo, viene en gran nivel desde hace tiempo, pero este semestre ha hecho más goles. Todo el mundo habla de él. En la parte física es una cosa bestial, lo que puede repetir esfuerzos y por eso está marcando tanta diferencia".

Calendario de la Liga...

"En realidad no es nada como para generar suspicacia. El calendario no es y no se hace de manera uniforme. Ahora nos toca a nosotros ir a jugar y no tener tanto descanso, pero después puede ser al revés. Eso no es justo para un lado y para el otro. Pero hay que buscar soluciones, entiendo que es por la televisión, pero como solución es que monten cinco señales al tiempo".