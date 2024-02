Dayro Moreno, cada vez más cerca de hacer historia en el fútbol colombiano: volvió a anotar un gol

Dayro Moreno está decidido a convertise en el máximo goleador en la historia del fútbol colombiano. En repetidas veces, lo ha expresado, pero esto no se queda solo en palabras, ya que hace hasta lo imposible. Cuando salta a una cancha, no niega ni una gota de sudor, siempre es un peligro para la defensa rival y suele ser el mejor socio de sus compañeros.

Prueba de ello fue lo ocurrido este jueves 1 de febrero, cuando Once Caldas enfrentó a Atlético Nacional. Se jugaba el 15', cuando el delantero infló las redes. En esta oportunidad, su anotación llegó desde el punto blanco del penalti, en donde suele ser letal y muy pocas veces perdona. Ahora, su víctima fue el guardameta Harlen Castillo, que no pudo hacer nada.

De esa manera, llegó a 219 goles, sacándole dos de ventaja a Iván René Valenciano, quien se ubica en el tercer lugar de este importante ranking, con 217 tantos. Ahora, lo más relevante es que, ahora, está a tan solo cinco anotaciones de llegar a la cima, donde aparece Sergio Galván Rey, quien, a lo largo de su carrera en el fútbol de nuestro país, hizo 224 goles.

Así las cosas, el sueño de Dayro Moreno de escribir su nombre en las páginas doradas está cada vez más cerca de hacerse realidad. Y es que es un verdadero 'artillero'. En lo que va de la Liga I-2024 del fútbol colombiano, ya hizo dos goles. Luego de haberse estrenado, en este semestre, en la victoria 2-1 sobre Boyacá Chicó , en la primera jornada, volvió este jueves.

¿Cuántos goles anotó Dayro Moreno en la Liga II-2023?

Durante la Liga II-2023 del fútbol colombiano, el tolimense Dayro Moreno marcó 11 goles en 20 partidos disputados, para un promedio de 0,55 por ciento. Además, fue uno de los jugadores que más remates realizó al arco contrario, con un total de 51 en las 20 veces que salió al campo. Esto, sin duda, demuestra que está en un momento dulce con el gol.

¿En qué clubes ha jugado Dayro Moreno?

A lo largo de su carrera, Dayro Moreno ha tenido la oportunidad de vestir varias camisetas a lo largo y ancho del mundo. Once Caldas (2003 - 2007), Athletico Paranaense (2007), Steaua Bucarest (2007 - 2009), Once Caldas (2010 - 2011), Xolos de Tijuana (2011), Once Caldas (2012), Junior de Barranquilla (2012 - 2013), Millonarios (2013-2014), Xolos de Tijuana (2014 - 2016), Atlético Nacional (2017 - 2018), Talleres de Córdoba (2019 - 2020), Once Caldas (2020), Oriente Petrolero (2021), Atlético Bucaramanga (2022) y Once Caldas (2023 - presente).