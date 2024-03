Dayro Moreno habló de Sergio Galván Rey, el actual máximo goleador histórico del fútbol colombiano

Dayro Moreno tiene a todos los espectadores del fútbol colombiano pendientes a sus partidos en este primer semestre del 2024, ya que está muy cerca de convertirse en el máximo goleador histórico del balompié de nuestro país.

A pesar de no poder marcar un tanto en el triunfo de Once Caldas contra Deportivo Cali, en la noche de viernes por la fecha 10 del campeonato, el delantero nacido en Chicoral no se desespera y sabe que el momento llegará muy pronto.

“Dios sabe cómo hace sus cosas, si no fue hoy quizás el domingo con nuestra afición en el Palogrande que sería para mí un orgullo muy grande. Ya hice lo más, ya falta lo menos que son dos goles, tengo la tranquilidad, tengo un buen cuerpo técnico, jugadores, junta directiva e hinchada y con calma las cosas llegan”, dijo Dayro Moreno a ‘Blu Radio’ en zona mixta tras el duelo contra los ‘azucareros’.

Dayro Moreno, listo para superar a su amigo Sergio Galván Rey

“Yo tengo una amistad grande, compartí camerino con él, concentraciones. Me llamó y estamos hablando desde diciembre, él me dijo que me iba a acompañar cuando estuviera cerca al récord, porque también es hincha del Once Caldas y quiere al equipo e hizo cosas importantes”, contó de entrada el delantero.

Pero también le mostró “respeto” a Sergio Galván Rey y más ad portas de pasarlo en esta importante marca en el balompié de nuestro país.

“Mis respeto y cariño para Galván, por ahora él es el goleador, aún me faltan goles, hay que respetarlo hasta que yo cumpla el récord”, agregó.

Dayro Moreno, jugador de Once Caldas, celebra una de sus anotaciones en la Liga I-2024 Facebook Oficial de Once Caldas

Acá más declaraciones de Dayro Moreno, luego de Cali 0-1 Once Caldas:

*Dos victorias consecutivas importantes

“Teníamos dos partidos complicados, con Millonarios y Cali íbamos a jugar a muerte, veníamos de una derrota que no esperábamos en el clásico, pero esto nos fortalece muchísimo. Hicimos seis de seis en plazas difíciles, ahora toca ratificar contra Envigado en Manizales. El Cali venia de una derrota y necesitaba los 3 puntos, este triunfo nos fortalece. Necesitamos clasificar”.

*El orgullo de hacer historia en Colombia

“Un orgullo muy grande, esto se lo gana uno con trabajo, sacrificio. Son 20 años de carrera que llevo y esto para mí es un logro importantísimo porque quedaré en la historia del fútbol colombiano, para los nietos y la generación de Dayro Moreno será importante”.

