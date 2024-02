Dayro Moreno, todo un líder: el gesto que tuvo con un juvenil del Once Caldas que fue expulsado

Con 38 años y una infinidad de goles en su carrera, Dayro Moreno no solo es de los más experimentados en el fútbol colombiano, sino es visto como un referente. Por eso, más allá de lo que haga en una cancha, también se le hace seguimiento por lo que pueda aportar afuera de los terrenos de juego y uno que otro gesto que confirme esa grandeza, liderazgo y ejemplo a seguir.

Y el atacante, este martes 6 de febrero, tuvo un gesto digno de aplaudir y que confirma que su rol en el 'blanco blanco' trasciende y va más allá de inflar las redes y sus buenas presentaciones. Esto ocurrió en medio del partido entre Once Caldas y La Equidad, partido válido por la fecha cuatro de la Liga I-2024 del fútbol colombiano y que se disputó en el estadio Palogrande, de Manizales.

El encuentro culminó 0-0, pero cuando se jugaba el minuto 88, se presentó una acción que dio para la polémica. Kevin Villada, juvenil del 'blanco blanco', fue a disputar una pelota, pero se pasó de revoluciones. Con los taches de sus guayos, golpeó a un rival del conjunto 'asegurador', a la altura de la rodilla. De inmediato, se retorció de dolor y el árbitro Wilmar Roldán no dudó en expulsarlo.

A pesar de que pedían que revisaran la acción en el VAR, no fue así y la decisión se mantuvo. Al ver esto, el joven futbolista 'rompió' en llanto y quien no dudó un segundo en acercarse y arroparlo, hablándole de cerca, fue Dayro Moreno. El goleador intentó consolarlo y explicarle que no pasaba nada, lo abrazó y lo acompañó hasta el banco de suplentes, donde otros jugadores lo apoyaron.

Buen gesto por parte de Dayro Moreno, quien sigue demostrando que es un líder en el Once Caldas. Esto fue aplaudido por algunos aficionados del cuadro manizaleño y, de paso, aprovecharon para, de una u otra manera, también subirle el ánimo a Kevin Villada, quien recién está sumando sus primeros minutos con la camiseta del equipo de Manizales, en la temporada 2024, en esta Liga.