Diego Novoa: "Voy a entregar mi vida por Millonarios cada momento que tenga que hacerlo"

Diego Novoa fue de los primeros refuerzos que anunció Millonarios de cara a lo que será su participación en las diferentes competiciones que tendrá que afrontar para este 2024. Pues cabe recordar que el cuadro 'embajador' tendrá una agenda muy apretada pues tendrá que estar pendiente en el ámbito nacional con la Liga 2024-I, además del ámbito internacional con la Copa Libertadores, competición en la que ya está clasificado para la fase de grupos.

Teniendo este panorama en cuenta, el nuevo arquero 'albiazul' que llegó proveniente de América de Cali pudo dar sus primeras palabras defendiendo este nuevo escudo en donde, en primera instancia, resaltó sus características personales, además de hacer especial hincapié en lo enamorado que está respecto al fútbol. "Diego Novoa, primero como persona, es una persona muy centrada, muy tranquila, muy alegre. Me gusta disfrutar de cada momento de mi vida y más en este deporte tan lindo que lo he desarrollado durante toda mi vida. Así que soy un apasionado por el fútbol y enamorado de cada segundo que tengo el privilegio de vivir", comentó de primeras el guardameta.

Por otro lado, también habló de la oportunidad de vestirse de azul y blanco para este año, cosa que calificó como un verdadero sueño. "Para mí esto fue una bendición, una oportunidad de vida que tanto personalmente, como familiarmente, me lo habían pedido durante tantos años. Toda mi familia vive, siente y anhela azul, anhela Bogotá. Yo soy bogotano y siempre había querido vestir de azul. Afortunadamente, se me presentó la oportunidad de venir y no la iba a rechazar, al contrario. Estoy feliz de vivir estos momentos. Estos primeros días han sido muy felices, inolvidables porque es algo que he capitalizado y es vivir un sueño que tuve desde pequeño", con ilusión confesó Novoa.

Igualmente, también dio sus sensaciones respecto al talento humano que se encontró en el plantel asegurando que lo que ha vivido es impresionante. "Para mí, esto es espectacular, es una calidad humana impresionante. Se puede ratificar lo que se ve enfrentándolos, que se ve una unión de equipo, se ve un equipo muy compenetrado y una unidad de pensamiento tanto del cuerpo técnico, como los jugadores y ya venir acá y constatarlo personalmente, es muy lindo", mantuvo.

Publicidad

Finalmente, dio un breve mensaje a la hinchada 'embajadora'. "Quiero enviarle un saludo y un mensaje de mucha tranquilidad, de que van a encontrar a un deportista y un profesional íntegro en todo el sentido de la palabra. Me voy a entregar el 100 por ciento por este sueño y ya saben que no solamente es un sueño personal, sino sueño familiar y voy a entregar mi vida desde cada momento en que tenga la oportunidad de hacerlo", terminó su intervención el arquero de Millonarios Diego Novoa.