Duras críticas por el estado de la cancha del estadio La Independencia, en Patriotas contra Jaguares

Bienvenido, fútbol colombiano. Si bien el pasado jueves 18 de enero, se abrió el telón con la ida de la Superliga, donde el Junior de Barranquilla se impuso 1-0 sobre Millonarios, este viernes fue el turno de la Liga. Patriotas y Jaguares fueron los encargados de dar la patada inicial, en esta fecha 1. Ambos clubes midieron fuerzas en el estadio La Independencia.

Las expectativas eran altas y con justa razón, ya que significaba el regreso a la acción de la Primera División. No obstante, los comentarios de los miles de amantes del 'deporte rey' no se centraron en la alegría de volver a ver rodar la pelota en el país, sino en el mal estado de la cancha. Y es que, nuevamente, el terreno de juego en Tunja estaba en malas condiciones.

Cómo 2 meses tuvieron para meterle mano a esa cancha del estadio la Independencia de Tunja y tampoco. Tremendo potrero @Dimayor

El FPC cada vez es más complicado verlo crecer. — 𝔼𝕕𝕚𝕤𝕠𝕟 𝔼𝕤𝕔𝕦𝕕𝕖𝕣𝕠 𝔾. (@3egonzalez) January 19, 2024

La cancha del estadio La Independencia de Tunja, se ve cada vez peor. Ahora le echarán la culpa al fenómeno del niño!!! — David Parejo V. (@davij18) January 19, 2024

"A ver si le ponen por fin atención para que el Inder de Tunja tenga en mejores condiciones la gramilla del estadio", "como dos meses tuvieron para meterle mano a la cancha y es un potrero", "el estadio La Independencia está tan horrible como siempre", "eso se ve cada vez peor , ahora le echarán la culpa al fenómeno del niño", escribieron algunos en redes sociales.

@ConcejoTunja A ver si le piden por fin atención definitiva para que el Inder de Tunja tenga en menores condiciones la gramilla del estadio la Independencia. @Patriotas_Boy @BoyacaChicoFC — Martin Saenz (@MartisaenzSaenz) January 19, 2024

Señoras y señores, estamos reunidos hoy para presenciar el inicio de la mejor liga del mundo.



Patriotas - Jaguares, 0-0 clavado y 2 llegadas al arco. Estadio La Independencia de Tunja, horrible como siempre. — Pizarra (@PizarraFPC) January 19, 2024

Pero también hubo espacio para el sarcasmo. "El querido fútbol colombiano no podía empezar de alguna otra forma que no fuera con un apasionante Patriotas vs. Jaguares en el siempre bien cuidado estadio La Independencia de Tunja", fue lo que se leyó en una de las opiniones de quienes estuvieron al tanto de las incidencias de dicho compromiso de la Liga.

El querido FPC no podía empezar de otra forma que no fuera con un apasionante Patriotas-Jaguares en el siempre bien cuidado estadio La Independencia de Tunja. — Santiago (@Santiago_ml26) January 19, 2024

¿Será que ese ruso sobrevalorado que montaron de alcalde en Tunja se digna a hacer lo que sus antecesores no?



La cancha del estadio La Independencia es HORRIBLE. pic.twitter.com/sthUDdMEfN — Alex™ ❄️ (@SirAlexMillos) January 19, 2024

¿Cuándo vuelve a jugar Patriotas en la Liga I-2024?

El próximo jueves 25 de enero, a las 6:10 p.m. (Hora de Colombia), en el estadio Metropolitano de Techo, Patriotas visitará a Fortaleza por la segunda fecha de la Liga I-2024 del fútbol colombiano.

Patriotas vs Jaguares abrirán la Liga 2024-I. Colprensa