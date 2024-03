Durísima sanción a Tulio Gómez, dueño de América, por decir que los "atracaron"

En las últimas horas de este viernes 8 de marzo se conoció una noticia que tiene como protagonistaa Tulio Gómez, dueño del América de Cali. En el más reciente boletín publicado por parte de la Comisión Disciplinaria de la Dimayor, el manizaleño recibió una durísima sanción y todo por las declaraciones que expresó luego del juego entre Envigado y la popular 'mechita', del pasado 18 de febrero, y que culminó 1-1 en el Polideportivo Sur.

Y es que recordemos que tras el compromiso de la séptima jornada, Tulio Gómez expresó lo siguiente en su cuenta de 'X':"Hoy nos atracaron en el estadio.Nos niegan un penalti y luego nos sancionan uno que no es (…) eso es un atraco; ayer el arbitraje también estuvo perverso. Mandaremos una carta a la Dimayor".

Si bien se disculpó después, finalmente Gómez no se salvó de la sanción y en el boletín de la Dimayor salió a relucir lo siguiente: "Sancionar al señor Tulio Alberto Gómez Giraldo, accionista y persona con influencia manifiesta del Club América de Cali con tres (3) meses para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol y multa de veintiocho millones seiscientos mil pesos ($28.600.000) por incurrir en la infracción descrita en el numeral 4, artículo 72 del CDU de la FCF, por los hechos ocurridos en el partido disputado por la fecha 7 de la Liga BetPlay contra el Club Envigado F.C. S.A".

Así las cosas, el dueño del América de Cali, club que no pasa un buen momento en cuanto a resultados deportivos, quedó sancionado por tres meses, en los cuales no podrá ejecutar ninguna actividad relaciona al fútbol y deberá pagar una cuantiosa multa.

Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali - Foto: TW: @tulioagomez TW: @tulioagomez

La disculpa que emitió Tulio Gómez después

"Me permito informar a la comunidad, a la opinión pública y a los hinchas del América que presento excusas a todos aquellos que se sintieron afectados y ofendidos por una de las palabras que utilicé en las declaraciones que realicé en los medios de comunicación, por el arbitraje del partido entre América y Envigado, hace unos días. Haber utilizado la palabra atraco, que tiene una connotación fuerte, no fue adecuado. Sin embargo, debido al sentimiento de ira, molestia e impotencia que sentí en el momento me llevó a manifestarme en ese sentido", dijo el dueño del elenco rojo del Valle del Cauca".

De otro lado, América buscará levantar cabeza en la Liga I-2024cuando reciba este sábado en el estadio Pascual Guerrero a Alianza FC,mismo rival que lo eliminó de la Copa Sudamericana. A las 6:20 de la tarde será el compromiso.