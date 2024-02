Eder Chaux: "Todas las dificultades ayudan a que uno crezca como persona y deportista"

En la noche del lunes, Medellín derrotó 1-0 al Deportivo Cali en condición de local, por la cuarta fecha del fútbol colombiano. Allí, Eder Chux, guardameta del 'poderoso de la montaña' fue uno de los más destacados en el duelo; razón por la cual en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', hablaron con el futbolista que se ha ganado la confianza del técnico Alfredo Arias.

En medio de la charla, el tolimense confesó estar "muy contento por sacar el resultado en casa" y comentó sus conclusiones del partido contra los 'azucareros'. "Ayer tuvimos la posibilidad de participar en muchas más acciones que normalmente se presentan en un partido, con la expulsión uno analiza que Cali iba a atacar y bueno, tocaba estar con esa disposición. Lo hicimos de gran manera, ayudamos al equipo cada vez que se necesito. Para eso uno se prepara y se demostró anoche", dijo en primer lugar Eder Chaux .

Asimismo, explicó cuáles son, a su percepción, las mejoras que debe hacer el equipo en este inicio de una nueva edición de la liga: "Uno como arquero, tiene cerca a los centrales, la comunicación se basa entre arquero y la línea defensiva. Línea tras línea se va mejorando el juego. Hay jugadores nuevos que se están adaptando a lo que quiere Alfredo (Arias). La idea es adecuarnos lo mas rápido posible, nos falta tener un poco más de solidez, estar mucho más cerrados en las líneas, no dar ventajas, hay equipos competitivos y te generan peligro. Debemos estar más atentos, lo notamos con Cali, nos generaron muchas opciones gol".

*Otras declaraciones de Eder Chaux, figura del DIM

¿Quién es su apoyo en los momentos difíciles?

"Mi familia hace parte fundamental de ese ánimo, ese motor que a uno lo lleva a perseverar. Uno está acostumbrado a momentos buenos, no tan buenos; eso hace parte del fútbol. Luego del partido con Junior recibí 3 goles, quizás algunos dicen que no hay confianza, pero cuando hay preparación las cosas se dan; más cuando se trata de implementar lo que se trabaja día a día. El secreto es trabajar, tener el profesionalismo y en competencia aprovechar el momento y estar atento".

¿Qué vivió luego del partido contra Junior y los tres goles?

"Cuando pasan esos episodios, uno llega muy bloqueado, pero uno debe estar muy fuerte. La familia es un motor, es una fuerza de aliento, perseverar y una vez pasada la página, preparar lo siguiente y así fue. Hay que tener profesionalismo para pasar ese momento, anoche estuvimos más atentos para superar lo de Barranquilla".

Sus momentos complejos...

"No todo ha sido color de rosa, triunfos, victorias, todo eso ha hecho que madure, todas esas dificultades ayudan a que uno crezca como persona y deportista. He pasado momentos de lesión, con poca continuidad, eso ha sido parte de mi carrera. Aprovecho cada momento en el fútbol, es la pasión, es nuestro trabajo. Calmar esas dificultades no es fácil, pero Dios ha permitido que se recojan todos los frutos".

Cariño a Hernán Torres...

"Le debo mucho a Hernán Torres, muy agradecido porque mi formación fue con él. Estuve con él en las inferiores del Tolima, fue quien me acercó al equipo principal".