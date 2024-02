El candente mensaje de Álvaro Montero a sus compañeros de Millonarios, en el Atanasio Girardot

Aunque ya pasaron varios días desde que Millonarios le ganó por la mínima diferencia a Atlético Nacional, en la cancha del estadio Atanasio Girardot, en un partido que tuvo un final polémico por una disputa y un encontrón entre jugadores de bando y bando; en las últimas hora circuló un video en redes sociales en el que se vio un mensaje duro y directo del arquero Álvaro Montero, quien se fue expulsado junto a Santiago Rojas, su colega de los verdes de Antioquia.

El experimentado guardameta apareció, en una publicación en la cuenta de X de Juan Camilo Pizza, pronunciando unas palabras a sus compañeros. Así el guajiro aseguró, para referirse a la polémica en Medellín, que "cuando yo llegué, a alguno le pegó una patada en la cabeza ese marica. Ahí es donde yo le digo: 'No lo toques, no lo toques', y llegó y me pongo así...".

Montero se puso cara a cara con Rojas, se lanzaron manotazos, se dijeron de todo y cerca estuvieron jugadores del verde y del azul.

"Como quiera. Después que le peguen a uno allá adentro, hay que meterse todo mundo. Si nos van a echar a toditos, nos van a echar a toditos", agregó el número '31' del tradicional equipo que dirige el profesor Alberto Gamero.

Al ver esas palabras de Álvaro Montero, de inmediato se armó una discusión en redes de parte de los seguidores de Millonarios, que apoyaron a uno de los referentes actuales del plantel y más cuando hizo referencia al duelo quizá de mayor rivalidad que se tiene en el ambiente del fútbol profesional colombiano.

¿Quién reemplaza a Álvaro Montero en Millonarios?

Diego Novoa, arquero de Millonarios Foto: Millonarios

Tal y como pasó en los últimos minutos del partido contra Nacional, el reemplazante natural de Montero es el bogotano Diego Novoa, quien fue uno de los nuevos refuerzos que llegó para la presente temporada a la nómina de Millonarios. Cuenta con experiencia y viene de actuar en América de Cali.

Así las cosas, Novoa será el dueño del arco de los albiazules este viernes 16 de febrero en el partido contra Águilas Doradas, en El Campín.