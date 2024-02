EL VAR y al AVAR del Envigado 1- América 1 serán sancionados por "algunas fechas o por todo el año"

Las constantes polémicas en el fútbol colombiano siguen generando controversia en nuestro país, y luego de los errores de los jueces en Envigado 1-1 América, todo tomó más relevancia y por eso se empiezan a conocer sanciones por lo sucedido.

Por eso, este lunes en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ hablaron con Armando Farfán, miembro de la Comisión Arbitral, quien dio detalles de lo que viene pasando en el rentado local.

“Revisamos todo, cuando pasan esas embarradas no he dormido dos horas, uno no sabe qué decir el otro día, hay que poner la cara. Hay una afición, la confianza de los presidentes, pero a mí me preocupa mas la afición que sueñan con tener un buen arbitraje y que sus resultados sean que el que juegue mejor pues gane y que ojalá que los árbitros no tengan que ver. Son algunos días amargos los domingos”, dijo de entrada.

Luego de eso, el miembro de la Comisión Arbitral informó sobre medidas urgentes, como sanciones, para “Ferney Trujillo y el VAR y AVAR que son principalmente Heider Castro y Mauricio Mercado, que son los más fuertes culpables. Ya estamos trabajando telefónicamente con la comisión en varias reuniones el día de hoy, mañana la reunión presencial donde hemos estudiado qué se debe hacer, hemos solicitado separar estos árbitros por algunas buenas fechas o por el año, los vamos a citar y los vamos a escuchar, pero no hay ninguna explicación”.

Acá más declaraciones de Armando Farfán en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’:

*Las capacitaciones a los árbitros son constantes

“Cuando sucede eso queremos escuchar, revisar el tema y así lo hacemos empezando el año. Se prepara todas las jugadas polémicas durante el semestre, se repite, se hacen buenos ejercicios y en junio vuelven y se reúnen y volvemos a repasar. Tratamos de verdad de prepararlos, sancionar algunos”.

*Hay que sancionar pero también buscar más soluciones

“Yo creo que esa es una de las grandes soluciones, acá no es cargar el sofá de un cuarto al otro porque no estamos haciendo nada. La gente quiere ver sanciones, pero hay que tomar otras medidas, la reunión de mañana será interesante porque hay una molestia importante”.

Ferney Trujillo junto a sus asistentes en la antesala del juego entre Envigado y América. Foto: Colprensa

*Los audios del VAR de Envigado 1-1 América ya fueron analizados

“Claro, los audios lo envían inmediatamente, internamente lo tenemos y posiblemente ahora más tarde autoricemos la divulgación”.

*La revelación de los audios del VAR en el fútbol colombiano

“Claro que sí, lo hacemos, es uno de los grandes logros de esta comisión que la FIFA y la FCF autorizara la publicación de lo audios, da tranquilidad y que todos puedan escucharlos”.

*¿Hay incapacidad o sospecha de otros temas en estos errores arbitrales?

“Yo prefería decir que es incapacidad, pero estamos por sospecha revisando, hasta con Fiscalía, porque la gran 'vox populi' es la cuestión de las apuestas que no esté invadido, no puedo confirmar porque me puedo meter en líos, pero sigo diciendo más incompetencia, para no usar otros terminos”.

*Ya hay investigaciones por sospechas

“Hay algunos casos que se están revisando porque debe existir total transparencia, los hemos ido separando a los árbitros que se están revisando temas, esperamos por el bien que salgan bien librados”.