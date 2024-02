Envigado 1 - América 1: todos los errores arbitrales en el polémico partido en el Polideportivo Sur

En juego válido por la séptima fecha de la Liga del fútbol colombiano, este domingo, Envigado y América de Cali igualaron 1-1 en el Polideportivo Sur de Envigado, en un partido que resultó llamativo, por la cantidad de errores arbitrales que se dieron en los 90 minutos. A través de las redes sociales, varios expertos hicieron un recuento de la situación que vivió Ferney Trujillo y su cuerpo de asistentes.

Específicamente, las jugadas más señaladas se dieron en contra del conjunto ‘escarlata’, que se vio afectado tanto en el área rival, como en su propio arco. En el minuto 10 de la primera parte, el mediocampista naranja Felipe Jaramillo despejó la pelota, pero en su afán se llevó puesto a Yojan Garcés.

A pesar de que Jaramillo se tomó la cabeza en señal del error cometido, ni el árbitro central ni el VAR señalaron esta acción como punible. En ‘X’, José Borda, Wilmer Barahona y VAR Central, coincidieron que la jugada debió haber sido sancionada como penalti. De hecho, en el concepto de los expertos fue “claro” y fue “inentendible” cómo no se advirtió desde el video arbitraje.

❌ ERA PENAL: En el partido Envigado vs América se omitió una pena máxima en favor de los "Escarlatas" sobre minuto 10 del primer tiempo. El delantero gana la posición, y Felipe Jaramillo lanza la patada a destiempo. El mismo jugador de Envigado se toma la cabeza lamentándose. pic.twitter.com/64UVRHFN5k — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) February 18, 2024

ERA PENALZO

En el @EnvigadoFC vs @ @AmericadeCali el árbitro Ferney Trujillo inexplicablemente NO dio como penal esta acción de Jaramillo del Naraja sobre Garces del escarlata, fue una patada por atrás en la pierna y para completar en una falta tan clara el VAR tampoco dijo nada pic.twitter.com/dm1zRscg1g — joseborda (@joseborda1) February 18, 2024

Publicidad

No se puede entender:@EnvigadoFC vs @AmericadeCali

Liga Col.

Fecha 7

Árbitro: Ferney Trujillo



El defensa Jaramillo llega tarde, de forma imprudente golpea al delantero Garcés, el cual le había ganado la posición. Jaramillo se toma la cabeza dando a entender que se equivocó. pic.twitter.com/1kjnjGnQgx — Wilmer Barahona H. (@ArbitrajeFrente) February 18, 2024

Pero esto no terminaría así, pues en los últimos minutos del encuentro, cuando América se alistaba para celebrar un nuevo triunfo en la Liga, el árbitro Trujillo decretó un penalti para Envigado.

“En una pelota quieta, Luis Paz está sujetando a un futbolista de Envigado, sin embargo, es una sujeción corta y que al ver la acción en movimiento se aprecia que prácticamente no tiene ningún impacto en el jugador adversario. Cuando Paz suelta al jugador que tenía referenciado, este incluso ya iba bajando, pues su salto no fue muy alto, y fue más un intento desesperado por tratar de alcanzar un balón que no iba dirigido hacia él”, fue la descripción y explicación que dejó el VAR Central.

Publicidad

Wilmer Barahona describió la acción como “Súper, hiper, mega terrible. Si esto es falta, apaga y vámonos. Trujillo es un 'arbitrico', es beneficiado por ser paisano de Imer Machado”. Duras palabras del excolegiado.

Super ultra mega Terrible...@EnvigadoFC vs @AmericadeCali

Liga Colombiana

Fecha 7

Árbitro: Ferney Trujillo

Var: Heider Castro



Minuto 90: Si esto es falta ... Apaga y vámonos....



Trujillo es un arbitrico...es beneficiado por ser paisano de Imer Machado... pic.twitter.com/wXxHNVZzQC — Wilmer Barahona H. (@ArbitrajeFrente) February 18, 2024

¿Qué dijo César Farías?

César Farías no ocultó su molestia y habló claro de las situaciones arbitrales: "Yo no soy un especialista sobre al arbitraje y uno se puede poner a pelear con la tecnología, pero voy a poner un ejemplo: 'el partido contra Millonarios sí consulté con autoridades internacionales y era fuera de fuego. Se le echó la culpa al operador, nadie dice eso públicamente, nadie dice nada y continúa. Hoy (domingo) no puedo hablar porque no tengo la ventaja que tienen ustedes, aunque mucha gente me dice que no fue penal, pero yo no puedo decirlo porque aún no he visto las imágenes todavía".