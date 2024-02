Eric Ramírez: "Todos en Nacional tenemos que luchar; si el grupo pierde es culpa de todos"

Nacionalvolvió a dejar una pálida presentación en la Liga I-2024 del fútbol colombiano. El 'verdolaga' cayó 2-0 en la noche de este domingo en el estadio El Campín,de Bogotá, contra La Equidad, que aprovechó las desatenciones de los verdes paisas. Eric Ramírez, tras el juego de la novena jornada, dio sus impresiones en rueda de prensa.

De entrada, el futbolista venezolano al servicio de Nacional, se refirió a lo que fue el juego contra los 'aseguradores'. Lamentó que no lograran concretar las acciones que tuvieron.

"Eso de que dices de que el equipo se vio mejor, eso viene desde las ganas, desde querer, porque ninguno queremos estar en esta situación. Creo que intentamos salir al partido desde el primer tiempo, luego en el segundo tiempo salimos con la misma energía y ya después están pasando cosas que son detalles y los detalles determinan partidos. Al final, ellos con sus pelotazos y el nueve de ellos peleando solo, aprovecharon las oportunidad, y nosotros creando juego y buenas jugadas no terminaron como debía ser", sostuvo Ramírez en su charla con la prensa.

A Ramírez le consultaron por los distintos técnicos que han pasado en el último tiempo por Nacional y ante esto fue bastante honesto.

Acción de juego entre La Equidad y Nacional. Colprensa.

"Con respecto a esa pregunta la verdad es recordarle que yo acá no tengo el suficiente tiempo para darle esa respuesta, pero sí sé lo que significa Atlético Nacional, siempre está obligado a ganar y aquí no se trata si viene un entrenador y quién esté. Nosotros todos tenemos que luchar por ganar porque al final nadie es culpable acá, los culpables todos somos todos. Al final el grupo gana, todos estamos bien, el grupo pierde es culpa de todos. A mí en lo profesional me toca dar lo mejor y siento que lo estoy dando, obviamente siempre hay que dar más. El fútbol tiene revancha en tres días, poder sacar un resultado positivo y aportarle al equipo", complementó el delantero 'patriota'.

Otras declaraciones de Eric Ramírez:

Qué tanto ha cambiado tras la marcha de Jhon Bodmer

"Se está intentado cambiar la situación como grupo. Ahora está el nuevo 'profe' y tiene la confianza de nosotros y yo sé que tenemos que trabajar mañana (lunes) y esperar el partido del miércoles. Yo siento que estas situaciones no se cambian hablando, se cambian dentro de la cancha y el hablar tanto de la situación y lo que está pasando, no es porqué está mal, tenemos que llegar al partido del miércoles y ganar,y que la gente se tranquilice con nosotros".

Lo que se debe mantener y cambiar en los próximos juegos...

"Las ganas porque si vemos los primeros partidos y vemos los últimos, como el de Millonarios, siempre intentamos atacarlos y se escapan por cosas, no la estamos terminando de meter. Nosotros tenemos que intentar es mejorar, en tres días tenemos que salir todos a remar para sacar los tres puntos".

Por qué no hay rebeldía en los partidos...

"Creo que la rebeldía es cada uno, de cada jugador en lo personal, en hacerse sentir y en hacerlo lo mejor posible y lo individual ayuda como grupo".