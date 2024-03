Felipe Aguirre, jugador de Nacional: "Acá no solamente vamos a ganar de escudo"

Este domingo, en el estadio Atanasio Girardot, Atlético Nacional igualó sin goles frente a Bucaramanga, en lo que fue el estreno de Pablo Repetto, en la dirección técnica del 'verdolaga'. Al final del encuentro, el defensor Felipe Aguirre hizo una fuerte reflexión sobre el presente del equipo 'verde'.

De entrada, el zaguero se refirió a la falta de gol del equipo. “Debemos tener tranquilidad, para no equivocarnos en la toma de decisión. Con la calidad de jugadores que tenemos, en cualquier momento se nos va a abrir el arco y van a llegar los goles", dijo el antioqueño.

Sin embargo, la autocrítica de Aguirre no terminó allí y habló sobre el mal juego del equipo y lanzó una frase sobre el orgullo de la 'escuadra'. “No solo con talento se puede llegar lejos, el fútbol también requiere físico, táctica. Esta semana entrenamos con mucha más intensidad y nivel, sabemos que no solo vamos a ganar de escudo, hay que jugar bien", dijo sin tapujos.

Por su parte, Repetto, quien se estaba estrenando en el banquillo, hizo su análisis sobre el encuentro. “En el primer tiempo teníamos la sensación de que estábamos más cerca, luego la ansiedad nos jugó en contra. Cuando estás nervioso en un juego que es de precisión, pasa lo que pasó hoy”, dijo en primer lugar el uruguayo.

Luego, el estratega hizo referencia a la polémica decisión de no dar los nombres de los jugadores solicitados antes de cada juego. “El equipo por momento tuvo transiciones rápidas, queremos más frecuencias en ese tipo de jugadas. Con la no publicación de convocados, no pretendemos faltarle el respeto a nadie, es un tema de protección hacia los jugadores”, añadió.

Otras declaraciones de Felipe Aguirre:

La consigan de Nacional

“Todos atacamos y todos defendemos, queremos meter a los rivales en su propio arco y más de local”.

Sobre una de las joyas del equipo

“Arias (Juan José) se entrena de manera impresionante, tiene un futuro maravilloso”.

Otras declaraciones de Pablo Repetto:

No todo es malo...

“Hay que construir desde lo positivo, adaptarnos a las características de los jugadores, para sacar provecho de ello”.

¿Llegará la victoria?

“Lo importante es empezar a sumar de a tres, buscar variantes ofensivas y después todo lo demás va a surgir”.

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional?

El próximo duelo del equipo 'verdolaga' será el sábado 16 de marzo, a las 6:20 p.m. (hora Colombia), frente a Boyacá Chicó, en el estadio La Independencia, en Tunja.