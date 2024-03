Fichajes del fútbol colombiano: estas fueron las últimas contrataciones de los equipos

El pasado viernes 1 de marzo, se cerró el mercado de fichajes enel fútbol colombiano. Eso sí, no sin antes unos importantes anuncios, con varios equipos como protagonistas, así como la de Andrés Andrade, Fainer Torijano y Nicolás Zalazar.

Es por eso que en Gol Caracol le damos una ‘repasada’ a las últimas contrataciones de los equipos colombianos, para esta Liga I-2024. ¿Cuál es la mejor?

Andrés ‘Rifle’ Andrade

El futbolista de 35 años fue anunciado el pasado jueves 29 de febrero comonuevo futbolista del Deportivo Cali, tras su paso por el Alianza Lima de Perú.

Y es que, con pasado en Atlético Nacional y sello de Selección Colombia, su llegada implicó un plus de calidad para la nómina ‘azucarera’. Tanto, que solo un día después jugó su primer partido con los vallecaucanos.

𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐬 𝐅𝐞𝐥𝐢𝐩𝐞 ‘𝐑𝐢𝐟𝐥𝐞’ 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐚𝐝𝐞 es oficialmente nuevo jugador de Deportivo Cali.



No obstante, su debut no fue el mejor, pues, teniendo el penal para igualar el encuentro contra Once Caldas en el tiempo adicional, lo falló y al final Cali perdió en casa por 0-1.

Nicolás Zalazar

El pasado viernes, el futbolista argentino fue anunciado como nuevo defensor del Junior de Barranquilla.Llega como revulsivo a la parte de atrás,frente a la baja sensible que implica la lesión de Rafael Pérez.

El central ya otorgó sus primeras palabras como refuerzo ‘tiburón’, enfatizando en que llega a aportar, desde la posición que sea, ya que Nicolás puede jugar como lateral también.

🔥🦈 ¡BIENVENIDO NICO!

Su último club fue el Ñublense de Chile.

Fainer Torijano

Luego de su anticipada salida del Once Caldas, en el 2023, el central duró varios meses a la expectativa de lo que podría ser su futuro profesional. Sin embargo, en las últimas horas el Independiente Medellín cerró su fichaje y lo anunció con ‘bombos y platillos’.

“El defensa vallecaucano ya se puso la sagrada y está a disposición del profe Arias para defender los colores más lindos. Bienvenido al equipo más paisa”, fueron las palabras con las que el ‘decano’ anunció a su nueva cara.

[✍️🔴🔵] ¡Fainer Torijano es PODEROSO!

El defensa vallecaucano ya se puso la sagrada y está a disposición del profe Arias para defender los colores más lindos

Torijano fue campeón con Independiente Santa Fe, Deportivo Cali y Deportes Tolima.

Cristian Martínez Borja

El reconocido atacante colombiano arribó a las toldas del cuadro boyacense, para darle esa cuota de gol que le hace falta a los dirigidos de Harold Rivera, que solo lleva un gol en nueve encuentros disputados.

Cabe destacar que Borjapasó por equipos como el América de Cali, Junior de Barranquilla, Independiente Santa Fe, Liga de Quito, entre otros.

¡Qué alegría tenerlo de nuevo en casa! Bienvenido Cristian Martínez Borja 🏡🚩



Carlos Cortés

El delantero de 22 años llega proveniente del Inter Palmira, en condición de préstamo alDeportes Tolima.

Carlos Cortés es un reconocido delantero, con paso por el América de Cali, Fortaleza CEIF y Wanderers de Chile. Llega a aportar su cuota goleadora a un ‘pijao’ bien encaminado hacia las finales en el fútbol colombiano.

Emerson Rivaldo

¡El buen hijo siempre vuelve a casa! Tras su paso por el fútbol exterior, el joven de 23 años nuevamente regresó al club ‘embajador’para lo que será este retador 2024 en materia competitiva.

Es más, Rivaldo no se hizo esperar y ya sumó sus primeros minutos en el presente torneo. Se espera que su desequilibrio y explosión vuelva a marcar la diferencia en el cuadro dirigido por Alberto Gamero.

Los derechos del colombiano pertenecen al Inter Miami, que lo cedió en condición de préstamos al conjunto capitalino.

Emerson Rivaldo Rodríguez se hizo conocer en el fútbol colombiano en Millonarios. COLPRENSA