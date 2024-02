Freddy ‘Totono’ Grisales: “Nacional tiene unos jugadores que no son para Copa Libertadores”

Atlético Nacional perdió 1-0 con Nacional, de Paraguay, en la ida de la fase previa de la Copa Libertadores. A eso se suma el mal momento que vive el cuadro ‘verdolaga’ en el fútbol colombiano y las reacciones no se han hecho esperar. En este caso Freddy ‘Totono’ Grisales dio su punto de vista del presente del club antioqueño.

“Uno como exfutbolista como cabeza que fue de grupo le duelen las cosas. Claro, me tocó bastantes crisis, con el profesor Alexis, que no nos daba, quedamos bastante lejitos, pero después de las crisis hay que seguir trabajando, pero uno ve este fútbol y no hay dedicación, no hay ganas no hay hambre, no hay deseos. Es increíble que un joven de 18 años se tire al suelo por un calambre”, dijo para comenzar en charla con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’.

El ’Totono’ Grisales enfatizó en que en el plantel profesional de Atlético Nacional hay jugadores que no son desequilibrantes y tampoco son para buscar ganar la Copa Libertadores.

“El volante de marca de Nacional a quién le pega, no quitan ni ponen, ni aportan. Nacional tiene unos jugadores que no son para Copa Libertadores, ayer en el primer tiempo ese balón para arriba y para abajo y dos pases apenas, parecían enemigos”, aseveró.

Acá más declaraciones de Freddy ‘Totono’ Grisales sobre Atlético Nacional:

*Ya no hay jugadores jóvenes que sean figuras en la Liga

“Falta actitud, ganas de salir adelante, en mis tiempos en una pretemporada larga, corríamos, me acuerdo en Argentina que corríamos 2 o 3 kilómetros, ya no vemos jugadores desequilibrantes, que goleador jovencito en el FPC”.

Freddy 'Totono' Grisales - Foto: FABIAN GREDILLAS/AFP

*Falta preparación en los jugadores actualmente

“Hay que trabajar la repetición de la repetidera y a los muchachos les da pereza eso. Me incomoda ver un muchacho jovencito tirándose al piso, calambres cada rato y no entrenan nada, ya no se entrena como antes, eso era una moledera, uno veía al preparador físico y no quería ni hablarle”.

*Ya no hay dedicación ni para practicar tiros libres

“Nos concentraban todo diciembre, no nos dejaban salir desde el 29 de octubre y nos enfocábamos para finales, uno se quedaba a cobrar tiros libres, apostábamos una camiseta, unos tenis, al que le pegue al palo. Ahora ya los muchachos la verdad son muy mal agradecidos, ya que no juegan en un equipo que no renuevan contrato, mientras que nosotros no había plata pero se jugaba con ganas, sacrificio”.

*Mucha táctica, poca entrega

“Hace poquito con la juvenil de la Selección teníamos talento pero ya dicen que extremo, que cambio de orientación, que volante carrilero, no entiendo la verdad”.