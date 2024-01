Hasta Arturo Vidal mostró su asombro tras decisión de América sobre la salida de Lucas González

En las últimas horas, en América de Cali hubo una noticia que llamó bastante la atención y tuvo como protagonista a Lucas González. El director técnico bogotano fue cesado de su cargo en la noche del lunes y dicha revelación por parte del elenco rojo vallecaucano ha causado todo tipo de repercusiones que hasta Arturo Vidal , quien suena para llegar a la 'mechita', se refirió al suceso.

Y es que el experimentado volante chileno ha estado al pendiente a toda la actualidad de los 'diablos rojos' y en medio de una de sus habituales sesiones en 'Twich' se enteró de la noticia que Lucas González no iba más en el banquillo del América de Cali. El exjugador del Barcelona y el Bayern Múnich se mostró bastante sorprendido por la revelación.

"¿América de Cali, y por qué, si apenas estaban empezando. Jugaron anteayer y ganaron. No lo puedo creer", se escuchó de entrada por parte de Vidal, mientras una mujer que lo acompañaba en la transmisión le leía y le explicaba el comunicado emitido por la escuadra roja caleña, que ahora deberá buscar un nuevo entrenador.

Arturo Vidal, jugador de la Selección de Chile - Foto: Getty Images

Publicidad

Inmediatamente, el volante de 36 años, tuvo palabras hacia Lucas González, ya que en la antesala del partido de preparación contra Cerro Porteño en el Pascual Guerrero el pasado sábado, el DT había tenido palabras de elogio hacia él.

"El había hablado bien de mí, me gustó lo que había dicho. Me gustan cuando lo dicen, por eso me da confianza", agregó.

Entre los principales candidatos para llegar al América de Cali se encuentran el argentino Ricardo Gareca, el venezolano César Farías y hasta el colombiano Luis Fernando Suárez.

Publicidad

El primer opcionado es Gareca y ante eso, Vidal aseveró en su transmisión: "Gareca suena en todos lados".

Aquí el video donde Arturo Vidal reacciona a la salida de Lucas González del América:

😱 ASÍ REACCIONÓ ARTURO VIDAL 👑🇨🇱 EN VIVO A LA SALIDA DE LUCAS GONZÁLEZ DE @AmericadeCali.



🗣️ ¿Cómo si está recién empezando? ¿Qué debe haber pasado?

🗣️ “GARECA suena en todos lados”



👀 Presten atención como se preocupa por saber del tema y averigua. Me consta de un msj que… pic.twitter.com/rmto4I8B6J — Leonel Cerrudo ⭐️⭐️⭐️🏆🇦🇷 (@leonelcerrudo) January 16, 2024

¿Qué dijo Lucas González sobre Arturo Vidal?

"Arturo (Vidal), qué voy a decir, todos sabemos lo que significa para el fútbol sudamericano y para el fútbol mundial. Es un excelente jugador, ha ganado todo lo que hay por ganar a nivel de selección como Copas América y a nivel de clubes. Yo por las noches sueño en dónde encajaría un jugador como Arturo (Vidal) y seguramente que nos caería muy bien", había dicho el timonel bogotano en la previa del juego de fogueo contra Cerro Porteño a 'Star +'.

Publicidad

América venció 1-0 al equipo paraguayo en el Pascual Guerrero con anotación de Adrián Ramos, de cabeza, en la primera parte. En dicho partido de preparación, el elenco 'escarlata' presentó a sus fichajes en sociedad.