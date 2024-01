"Hay un plantel con calidad en América, tomamos el partido como si fuese de selección"

César Farías no pudo tener un mejor estreno en el banquillo técnico del América de Cali y lo hizo con un contundente triunfo contra Atlético Nacional por 4-1, en el estadio Pascual Guerrero. El director técnico venezolano al servicio del 'escarlata' fue uno de los invitados este lunes a 'Blog deportivo', de 'Blu Radio'.

"La verdad es que sí, se puede decir también que el debut sorpresa porque la verdad no esperaba este semestre arrancar en ninguna liga y no tenía nada que se vislumbrara en el camino y de la noche a la mañana se presenta esta oportunidad, se puede decir que es un debut soñado, además por el rival y todo", afirmó de entrada Farías, en la charla en el mencionado programa radial.

Farías reveló algunas claves de lo que fue la victoria contra los 'verdolagas', en partido válido por la Liga I-2024. El timonel de los 'diablos rojos' afrontó dicho encuentro como si fuera de una selección nacional.

"Sería muy vanidoso decir que uno tiene influencia en eso, lo que sí es que descomprimimos la transición, y entender que lo tomamos como los partidos de Selección, un rival al frente importante, hay un plantel basto y de calidad y esto es de los jugadores, cada quien quiere hacer los pequeños trabajos, quiere hacer un planteamiento donde se sintieran cómodos, ya después el resto de las responsabilidades la teníamos que afrontar nosotros", sostuvo César Farías.

Publicidad

Sin duda que también haber enfrentado a Nacional antes cuando dirigía a Águilas Doradas fue importante para conocer un poco más al plantel de Jhon Jairo Bodmer, pero agregó que cuando tenía la oportunidad iba a ver jugar al verde paisa.

César Farías, entrenador de América de Cali. Foto: Twitter del América.

"Pero hay algo que me sirvió mucho fue a ver muchos partidos de Nacional presencial y lo enfrenté tres veces, lo conocía y los jugadores que tiene en cada posición", sostuvo el venezolano.

Publicidad

A su vez, Farías complementó que cuando se lleva a un nuevo club es importante conocer todo lo que hay alrededor de este.

"Los años de Selección te sirve para entender la cultura del lugar, lo que es el pueblo americanista y las características de los jugadores que nos toca manejar, me satisface mucho que los cambios también dieron resultado. El jugador reconoce cuando no le mienten y no le engañan, pero ya en el campeonato es que se va diciendo cómo se dan las circunstancias", complementó el técnico del América de Cali.

¿Cuándo vuelve a jugar el América de Cali?

Los 'escarlatas' tendrán acción este miércoles 31 de enero contra Deportes Tolima en condición de visitante. El partido es válido por la tercera jornada de la Liga I-2024 y comenzará a las 8:20 de la noche.