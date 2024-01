Jaime de la Pava: “Así como recibí mensajes de amenazas, también de gente apoyándome y lo agradezco”

Deportivo Cali conoció la victoria en la Liga del fútbol colombiano 2024-I, este martes, tras ganarle 2-0 a Fortaleza, en el duelo de la fecha 3 del campeonato. A pesar de esa felicidad, en las toldas del cuadro vallecaucano se presentó angustia por las amenazas que recibieron algunos futbolistas y el cuerpo técnico encabezado por Jaime de la Pava.

Por ese motivo, en rueda de prensa, el experimentado estratega se refirió a esos mensajes que recibió en las últimas horas, de algunos 'hinchas' del elenco ‘azucarero’, por los malos resultados en el cierre del 2023 y los del inicio del 2024.

“Yo creo que el fútbol es el reflejo de nuestra sociedad, de lo que estamos viviendo, de la intolerancia, uno aprende a interpretar lo que mandan, yo creo que así también como los recibo, desde ese punto de vista amenazante, sin ningún criterio o argumento que valga. Uno entiende indudablemente la posición de una institución y su hinchada y sabemos a qué estamos jugando, por eso al final traemos gente ganadora, que sabe jugar al fútbol, es de unirnos y que todo sea sólido, esto no es soplar y hacer botellas, desde la óptica pueden interpretarlo” dijo de forma reflexiva Jaime de la Pava.

Luego, el técnico del Deportivo Cali aseguró que esto lo obligó a cambiar su número de celular y de paso, resaltó los mensajes de personas que creen en su labor en el Deportivo Cali.

“Así como recibí esos mensajes también recibí muchísimos de gente apoyándome, a ellos agradecerle porque creen firmemente en el proyecto, pero me toca cambiar de número, porque de por si lo tiene más de la mitad de Colombia. Lo tengo colapsado y ayer con mayor razón, entonces imposible manejar una circunstancia de comunicación por como tengo yo mi celular”, contó mostrándose afectado también por lo sucedido.

Juan José Córdoba con el Deportivo Cali - Foto: Cali Oficial

Acá más declaraciones de Jaime de la Pava, técnico del Deportivo Cali:

*Con tranquilidad tras la victoria

“Indudablemente había un objetivo que era ganar, la forma seguramente que hay aspectos en el desarrollo del juego que el equipo va aplicando de lo que queremos y eso es importante. Otro objetivo era poder dejar la valla en cero después de recibir cinco de visitante, en plazas difíciles y eso nos permite también tomando confianza dentro del equilibrio que se requiere en este tipo de situaciones que el fútbol de hoy pide”.

*De la Pava sabe de su aporte al fútbol del Valle del Cauca

“Mi conciencia está tranquila, en mi vida ha sido así, se gana, se pierde, con valentía, con tenacidad, no me han regalado nada, yo soy vallecaucano y yo sé que el fútbol acá lo que le he dado y le he transmitido”.