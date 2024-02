Jaime de la Pava: "Cuando se le da una ventaja a un jugador como Hugo Rodallega, te la cobra"

Dura derrota para Deportivo Cali. Este martes 13 de febrero, en el estadio El Campín, cayó 1-0 frente a Independiente Santa Fe, con gol de Hugo Rodallega sobre el minuto 83. Al respecto, habló el director técnico Jaime de la Pava. En rueda de prensa posterior al encuentro, válido por la fecha seis de la Liga I-2024 del fútbol colombiano, dejó claro en qué puntos se falló y los errores.

Ahora, no solo se refirió a lo que vio en el terreno de juego. Teniendo en cuenta que, en las últimas horas, surgió una información que indica que Luis Sandoval no continuaría en el 'azucarero' y se iría al Independiente Medellín, el estratega, si bien no dio muchos detalles, dejó claro su punto de vista y expresó que espera que esa situación se pueda resolver pronto y el jugador continúe.

¿Dónde estuvo el problema y la causa de la derrota?

"Nos faltaron cosas. De entrada, el equipo buscó y tuvimos un buen planteamiento en el primer tiempo, con una posesión pareja. Pero todo eso se perdió en la parte complementaria, de la mano de las malas decisiones. El rival tomó oxígeno y ese fue el problema, pero con los cambios se mejoró, en especial de la mano de Jarlan Barrera, quien, poco a poco, se pone en forma. El gol de ellos llega sobre el final, donde era importante cerrar las bandas y neutralizar al rival, pero, en líneas generales, el trabajo defensivo fue bueno, neutralizando, por varios minutos a Hugo Rodallega. Lo que pasa es que cuando se le da una sola ventaja a un jugador como él, te la cobra. Son más de 90 minutos a máxima concentración y, aunque teníamos controlado todo y sabíamos de esa acción de ellos, nos cobran".

¿Qué sensación le deja la línea de tres en la mita de campo?

"Tenemos variantes. Cada juego, nos traerá las oportunidades de potenciar a nuestros jugadores. Manejamos varios esquemas, dependiendo de las características de cada uno, siempre en busca de potenciar a los nuestros y afectar al rival. Ahora, se cometieron errores en la entrega, regalando la pelota, eso llevó a que no tuviéramos tantas posibilidades. Se generaron algunas de pelota quieta, pero no se aprovecharon y seguiremos trabajando en esa faceta ".

Acción de juego entre Santa Fe y Cali Foto: Colprensa

¿Cuál es la información que sabe sobre Luis Sandoval y su posible llegada a Independiente Medellín?

"De ese aspecto no conozco detalles, solo sé que está concentrado y de lleno con nuestra institución. Ya el desarrollo de temas legales y administrativos, no me corresponde. Él tiene contrato hasta mitad de año y se está trabajando en ello. Es importante que el jugador tenga la tranquilidad y concentración de que eso ya está definido para enfocarse. Ahora, esos son detalles que depende de la parte dirigencial. Hay una parte que es la económica y solo esperamos que se resuelva de la mejor manera".

¿Por qué el equipo se ve más intenso en ataque, cuando va abajo en el marcador?

"Un gol al minuto 83, lleva a que haya cambios como el hecho de que un central casi que termine de delantero, los cambios se alteren, en fin. Lógicamente, el concepto cambia y los muchachos se la jugaron. Era quedar con tres defensas e ir por todo. Se hizo un desgaste y se sintió, por el hecho de que, incluso, fallamos en eso. Y es que las malas entregas, nos llevaron a un desgaste mayor y eso se sintió en el remate".