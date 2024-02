Jaime de la Pava: “El Cali mereció por lo menos empatar, el equipo fue valiente y quedo tranquilo”

Deportivo Cali perdió 1-0 con Medellín, este lunes, por la fecha 4 de la Liga del fútbol colombiano 2024-I, pero a pesar de eso el técnico Jaime de la Pava se fue con buenas sensaciones de lo mostrado por sus dirigidos en la cancha del estadio Atanasio Girardot.

Por eso, en atención a la prensa, el estratega analizó lo que fue este encuentro y de paso destacó lo que le gustó de su equipo, aunque se fueran sin puntos de suelo antioqueño.

“La sensación es que a mí me deja cosas muy positivas el equipo, teníamos que aprovechar el hombre de más, hicimos todos los movimientos pertinentes para aprovechar esa situación, prácticamente jugamos el segundo tiempo en campo de ellos. Tuvimos varias opciones, el equipo fue intenso, valorar al equipo en ese sentido, a pesar de tener hombres como Jarlan Barrera que inicia una etapa competitiva luego de varios meses, deja una sensación importante para el circuito ofensivo del equipo, la generación del juego. El equipo fue valiente, seguramente queda el sinsabor de no empatar por lo menos porque lo mereció el equipo por lo que hizo individual y colectivamente”, explicó Jaime de la Pava.

Acá más declaraciones de Jaime de la Pava, técnico del Deportivo Cali:

*El Cali está para grandes cosas.

“Hay que seguir ahora, volver a casa, seguir la senda del objetivo, los tres puntos de local pero indudablemente tengo que felicitar a los muchachos por eso, por ir al frente, estamos teniendo soluciones en el banco para tener posibilidades dentro de la estructura del equipo. Contento, ese es el fútbol que queremos que se vaya implementando y contemos la efectividad que teníamos los otros juegos. Quedo tranquilo y a futuro a corto plazo, seguir sumando y estar metido entre los ocho”.

*No hay preocupación por las chances de gol perdidas contra el DIM

“El equipo venía con 2.3 promedio de gol, dos juegos de visitante donde marcamos cinco goles, no era la preocupación, aunque hoy no la tuvimos, es una dinámica que se va presentando en muchos de los equipos que se generan dentro de la liga”.

Jaime de la Pava, entrenador del Deportivo Cali. Foto: Colprensa

*Jarlan Barrera, buen regreso a las canchas pero hay que tener precaución

“Para eso dentro del plan estratégico observamos y una de las variables a evaluar era que llegaran jugadores de esas características. Jarlan Barrera viene de muchos meses sin jugar, pero viene haciendo un trabajo de dos meses, importante, titánico, hay que hacerle una valoración importante a su esfuerzo. Debemos tener cuidado en la competencia, porque baja unos kilos en unos meses, de una manera muy fuerte, ahora hay que tenerlo y manejarle muy bien otros aspectos para que no entremos a alguna fase de lesión, hay que cuidarlo”.

