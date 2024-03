No, gracias.

Jaime de la Pava: "Es duro perder así porque no lo merecíamos; Once Caldas se lleva un botín de más" Jaime de la Pava habló en rueda de prensa y se refirió a la derrota por 0-1frente a Once Caldas en Palmaseca, a la que consideró injusta. El estratega del Cali puntualizó en la falta de definición.