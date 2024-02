Jaime de la Pava: "No es fácil encontrar un resultado de estas características; fuimos efectivos"

Luego de la abultada victoria del Deportivo Cali por 4-0 sobre Boyacá Chicó, Jaime de la Pava se refirió en rueda de prensa y analizó lo que fue la actuación del cuadro ‘azucarero’ y lo que viene de cara al futuro próximo.

Enfatizando en la efectividad, el estratega del cuadro ‘verdiblanco’ afirmó que la intención es mantener el ritmo y buen nivel mostrado en la noche de este sábado 9 de febrero: “Preferiría equilibrar más, pero que el equipo tenga la posibilidad pueda sumar más y de a tres es importante. Esa efectividad se tradujo en el campo porque a los 30 minutos ya íbamos 3-0".

“No es fácil encontrar un resultado de esas características en el trámite y a ese momento, más al rival que lo conocemos hace mucho tiempo, nos hemos enfrentado, siempre ha sido un Chicó difícil. Seguramente tendrán que ajustar cosas, pero entrarán en su tónica de equipo “, agregó Jaime de la Pava en rueda de prensa.

Sumado a eso, el estratega ‘azucarero’ destacó que no es que el cuadro ‘ajedrezado’ sea tan malo, sino que los vallecaucanos lo hicieron tan bien que fue lo que reflejaron dentro del terreno de juego: "Nosotros los hicimos ver mal por medio de circulación rápida de la pelota, la velocidad, el romperlos por dentro y por fuera. Eso, junto al momento de Juan José Córdoba que indudablemente son cosas que son determinantes en el fútbol, cuando tienes jugadores en su forma, concentración y momento, seguramente el equipo tendrá el aporte de otros muchachos en el gol”.

*Otras declaraciones de Jaime de la Pava:

El estilo de juego...

“Nosotros no somos defensivos, siempre nos ha gustado jugar. A veces el equipo no está muy bien o fuerte, uno aprende a conocer el momento del equipo y este que se ha construido en un tiempo contrarreloj, pero hemos logrado hacerlo. Hay que valorar el compromiso de los muchachos, hemos conformado un plantel de carácter, en el factor humano extraordinario y en el futbolístico también”.

¿Qué viene para el Deportivo Cali?

Todavía falta camino, vienen rivales complejos, pero no podemos perder el norte y la idea. Ahora hay que planificar a Santa Fe el martes y encontrar un triunfo de visitante, para empezar a ir consolidando muchas cosas en la tabla de posiciones. Tenemos que seguir enfocados y no bajar la guardia, en el sentido en que debemos seguir siendo propositivos y con mucha efectividad, porque si juegas bien y no entra, no nos da buenos réditos”.

Francisco Meza...

“A Francisco Meza le faltan partidos, viene de un semestre sin competir, pero tiene una huella, el alto rendimiento tiene huella, le falta competir y sincronizar movimientos con el equipo. Francisco es un jugador de experiencia, sus cinco o seis años en Tigres de México, el haber campeonado y que lo dirija Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, esas cosas dicen mucho, por eso al final nosotros lo trajimos a pesar de esa falta competitiva en el último semestre”.